Отчаявшиеся жители героинового центра Мексики обучают детей владению оружием
Жители Герреро, одного из самых жестоких штатов Мексики, взялись за оружие, чтобы защитить свои общины от банд.
Когда 56-летняя свекровь Дэвида Санчеса Луна была замучена и убита после того, как вышла на улицу в маленькой мексиканской общине, окруженной наркокартелями, он позволил своим 7-летней и 10-летней дочерям пройти обучение владению оружием, информирует enovosty.com/news.
Жители не могут отправлять своих детей в школу и слишком боятся выйти из анклава 16 горных деревень в юго-западном штате Герреро, страдающим от насилия. Они говорят, что у них не осталось иного выбора.
«Они делают это, чтобы подготовиться к защите семьи, своих братьев и сестер и защите деревни», — сказал Санчес, фермер, выращивающий кукурузу в бурном регионе. Он пять лет назад сформировал ополчение «общественной полиции» для самообороны.
Движение жителей деревни по обучению вооружению детей школьного возраста шокировало страну и попало в заголовки новостей в прошлом месяце. Местные средства массовой информации транслировали изображения детей в возрасте 6 лет, носивших оружие и демонстрирующих военные маневры.
Читайте: В "ЛНР" появилось "министерство религии" (ФОТО)
9-летний Рейнел Торибио проходит мимо полицейских с игрушечным пистолетом, демонстрируя новые навыки, полученные в ходе обучения пользоваться оружием, в Аяуалтемпе, Мексика, 3 февраля 2020 года
Хотя старейшины в преимущественно коренной общине близ города Чилапа допускают, что маленьких детей не будут использовать для борьбы с боевиками-картелями, они говорят, что уже отчаялись получить помощь от правительства.
Читайте: Самолет президента Мексики Boeing 787-8 Dreamliner разыграют в лотерею
Десять музыкантов из этого района попали в засаду и были убиты в прошлом месяце членами картеля Los Ardillos после выхода с территории, охраняемой их ополчением самообороны, известным как CRAC-PF. По словам чиновников, их тела были сожжены.
Это нападение последовало за серией убийств в прошлом году, в результате которых погибли 6500 жителей, чьи земли находятся среди плодородных маковых земель, которые питают героиновые маршруты Герреро для торговли и поставок в Соединенные Штаты.
Ужасные убийства и подобные осаде условия, с которыми сталкиваются жители, становятся основой власти картеля и провала государства в современной Мексике, где безудержное насилие разрывает ткани общества.
«Это публичный крик о помощи со стороны сообщества, находящегося в осаде», — сказал Фалько Эрнст, аналитик Международной кризисной группы (ICG). «Они безуспешно пытаются получить помощь от федерального правительства и правительства штата, поэтому они пытаются расширить свои просьбы, чтобы договориться и получить помощь».
Президент Мануэль Андрес Лопес Обрадор сказал, что тем, кто вооружает детей, «должно быть стыдно за себя», и осудил использование детей для привлечения внимания.
Правительство Лопеса Обрадора изо всех сил пыталось подавить банды и насилие, с рекордными 34 582 убийствами в прошлом году.
Жители по-прежнему с большим подозрением относятся к региональным властям и к местным полицейским в их деревнях, которых они обвиняют в том, что они являются глазами и ушами Los Ardillos.
Жители говорят, что их дети вынуждены прекращать получать образование, когда им исполняется 12 лет, поскольку средние школы находятся на территории, контролируемой картелем.
16-летний Абунер Мартинес прекратил посещать школу год назад после того, как его отца похитили за пределами территории CRAC-PF, пытали, а затем обезглавили.
«В тот момент я испугался. Я не хотел идти в школу», — сказал Мартинес, который теперь владеет ружьем, охраняя контрольно-пропускной пункт.
Альберта Родригес Эрнандес, чья мать была подвергнута пыткам и убита неизвестными, сидит со своей 10-летней дочерью Эрикой Санчес в их доме в Ринкон-де-Шаутла, Мексика, 2 февраля 2020 года
Los Ardillos заставляют фермеров выращивать опиум для картеля, сказал брат Санчеса Бернардино.
CRAC-PF отразил крупную атаку Los Ardillos в январе 2019 года, но жители живут в страхе перед сиреной, общественной системой сигнализации, которая снова сработает.
Фермеры ухаживают за своими кукурузными полями с дробовиками на спинах, а вооруженные солдаты CRAC-PF круглосуточно охраняют и патрулируют свою территорию.
Источник: Businessinsider