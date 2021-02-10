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Германия планирует продлить локдаун до 14 марта, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Германия планирует продлить локдаун до 14 марта, - Reuters
 
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Германия планирует продлить локдаун до 14 марта из-за новых штаммов вируса COVID-19

Германия планирует продлить жесткий карантин до 14 марта. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В Германии число новых заболеваний снижается, что вынуждает некоторых политиков настаивать на ослаблении карантина. Но в то же время растет обеспокоенность по поводу появления новых штаммов вируса COVID-19.

«У нас очень непростая ситуация. Мы можем видеть в других странах, таких как Португалия, как быстро может измениться ситуация», — сказал Винфрид Кречманн.

Напомним, в Германии 10 февраля зафиксировано 8072 новых случаях заболевания COVID-19 и 813 смертных случаев.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 174

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