The Washington Times: Австралийцы массово покидают свои дома из-за надвигающихся лесных пожаров

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В Австралии из-за лесных пожаров тысячи людей покинули свои дома

В Австралии из-за лесных пожаров тысячи людей покинули свои дома, а вертолеты сбрасывают продукты питания в заблокированные пожарами населенные пункты. Об этом сообщает The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Угроза распространения лесных пожаров резко возросла в наиболее густонаселенных штатах Австралии (Новом Южном Уэльсе и Виктории), где накануне сильно увеличилась температура воздуха и усилились ветры.

Пожарные работали до поздней ночи, чтобы не дать возможности огню распространиться на близлежащие населенные пункты. В штате Виктория были изданы приказы о срочной эвакуации населения.

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Согласно данным австралийского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) во время пожаров погибли около 1,25 млрд диких животных и около 100 000 видов домашнего скота. В WWF опасаются, что стихийные бедствия могут привести к локальному вымиранию некоторых видов животных, таких как глянцевый черный какаду и кенгуру-валлаби.