США одобрили продажу Сингапуру истребителей F-35B

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В Госдепе США сообщили, что США одобрили продажу Сингапуру 12 истребителей F-35B

Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру истребителей F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL — Short take-off and vertical landing). Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В Госдепе США сообщили, что в Сингапуре хотят приобрести 12 истребителей F-35B STOVL. Сингапур также планирует купить 13 двигателей Pratt и Whitney F135, систему радиоэлектронной борьбы (EW) и другое оборудование.

«Реализация истребителей будет поддерживать реализацию целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Сингапур является стратегическим другом и основным партнером США в области безопасности и важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в пресс-релизе.

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