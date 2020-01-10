Reuters: Мировые цены на нефть продолжают снижаться

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Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне новостей о росте добычи нефти в США и ослабления опасений относительно военного конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает Джессика Ресник-Олт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, цены должны снизиться до показателей стоимости нефти по состоянию на 3 января, когда в результате удара американского беспилотника был ликвидирован Касем Сулеймани.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE Futures упала на 0,34% и составила $65,15 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на $0,2 (0,34%) и составил $59,36 за баррель. В целом с начала недели стоимость нефти Brent снизилась на 5%, а нефть WTI подешевела на 6%.

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«Поскольку геополитическая напряженность ослабевает … ситуация на рынке способствуют снижению цены на нефть», — сказал нефтяной стратег-аналитик BNP Paribas Гарри Чилингурян. Напомним, страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом квартале 2020 года на 2,1 млн баррелей в сутки