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Какое будущее ждет принца Гарри и Меган Маркл, если они сложат королевские полномочия

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Хотя пара не раскрыла, как они планируют зарабатывать деньги вне королевской семьи, существует множество возможностей.

Планы герцога и герцогини Сассекских по снятию с них королевских полномочий, безусловно, повлияют на всю их жизнь, как в финансовом, так и в личном плане, информирует enovosty.com/news.

Принимая во внимание тот факт, что Меган Маркл и принц Гарри, по сообщениям, не посоветовались с королевской семьей до того, как сделать объявление, по данным BBC, неизвестно, что это может означать для их отношений с монаршей семьей.

«Это было разрушительно», — сказал Инсайдеру королевский представитель Ричард Фицвильямс. «Было очень безответственно не проконсультироваться с королевой и старшими членами королевской семьи и действовать до того, как все это было тщательно спланировано».

Это еще не все — пара заявила, что планирует быть независимой в финансовом отношении, несмотря на то, что она оставит дом в Frogmore Cottage, ремонт которого стоимостью 3 миллиона долларов был только что оплачен британскими налогоплательщиками.

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Вот как может выглядеть будущее принца Гарри и Меган Маркл как «обычных» граждан.

Существует несколько способов заработать деньги без поддержки королевской семьи

До сих пор Гарри и Меган получали средства от Суверенного Гранта Королевы, который они описывали на своем веб-сайте как «ежегодный механизм финансирования монархии, который покрывает работу Королевской семьи в поддержку Ее Величества Королевы, включая расходы на содержание официальных мест жительства и рабочие пространства».

На сайте добавлено: «Хотя вклад Суверенного гранта покрывает только пять процентов расходов для герцога и герцогини и специально используется для их официальных служебных расходов, их королевское высочество предпочитает убрать эту финансовую связь».

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Меган Маркл, войдя в цвет

Поскольку пара больше не собирается использовать средства королевы, это означает, что вряд ли Ее Величество профинансирует их новую благотворительную организацию, Фонд Сассекса, который должен быть запущен позднее в 2020 году.

Также стоит вопрос о стоимости жизни пары.

У пары есть чистый капитал в размере 30 миллионов долларов, который вытекает из наследства Гарри от принцессы Дианы, его ежегодных пособий от принца Чарльза и дохода Меган Маркл от участия в популярном телесериале «Форс-мажоры».

Хотя они не вдавались в подробности о том, как они планируют зарабатывать деньги, существует ряд возможностей.

Прежде чем присоединиться к королевской семье, Меган Маркл управляла своим собственным сайтом о стиле жизни, The Tig. Содержание сайта варьировалось от интервью с известными поварами до гидов по моде, гидов по подаркам, а также личных статей самой Маркл.

В сентябре 2019 года слухи о том, что герцогиня может возобновить работу сайта, всплыли после того, как ее коммерческий директор подал заявку на продление торговой марки The Tig.

Меган Маркл также могла бы вернуться к актерскому мастерству. Хотя концепция может показаться надуманной, она не станет первой королевской особой, которая сделает карьеру в кино после того, как оставит свой королевский пост.

костюмы меган маркл

Например, таиландская принцесса Убол Ратана начала карьеру в кино после того, как была вынуждена отказаться от своего титула, потому что вышла замуж за американца. Она снималась в таиландских фильмах «Где случается чудо» (2008), «Лучший телохранитель» (2010) и «Вместе» (2012).

Что касается герцога Сассекского, он был ответственным за запуск международных спортивных соревнований Invictus Games для военнослужащих, которые получили травмы и инвалидность.

Их отношения с королевской семьей навсегда изменятся

«Шаг Меган и Гарри приведет к серьезным негативным последствиям», — сказал Инсайдеру эксперт по управлению брендом Эрик Шиффер.

«Революция в истории означает разрушение основных семейных ценностей, которые расщепляют гражданскую связь. Отказ от кровных обязанностей не восстановит репутацию, а скорее разрушит ее».

Это происходит из-за сообщений о том, что пара не посоветовалась с королевской семьей, прежде чем опубликовать свое заявление в среду вечером.

Меган и Кейт Уимблдон

С тех пор единственным членом семьи, который высказался о произошедшем, была королева. Она заявила, что «переговоры с герцогом и герцогиней Сассексскими находятся на ранней стадии».

«Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время», — говорится в заявлении.

Это также подразумевало, что пара, возможно, не получила благословения Ее Величества — и, судя по тому, что говорят инсайдеры дворца, кажется, что чувство может быть взаимным для большей части королевской семьи.

Один дворцовый помощник сказал Daily Mail: «Люди пошли им на встречу. Они сыграли свадьбу, которую хотели, получили дом, который хотели, офис, который они хотели, деньги, персонал, поездки, и имели поддержку своей семьи. Что еще они хотели?»

Другой королевский источник сообщил изданию: «Это очень несправедливо по отношению к королеве, которая не заслуживает такого обращения».

Между тем, один королевский источник сообщил Daily Mail, что королева и ее семья были «глубоко разочарованы», а другой добавил, что семья была «шокирована, опечалена и совершенно разозлена» на пару.

Тем не менее, королевский комментатор Найджел Которн сказал инсайдеру, что история, вероятно, простирается еще глубже.

«Это еще большая катастрофа, чем связь Эпштейна с принцем Эндрю, потому что в нем участвует новое поколение».

Он добавил: «Королевская семья серьезно пострадает от этого в долгосрочной перспективе. Это еще один опасный случай, когда дворец выглядит вне связи с молодым поколением британцев».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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