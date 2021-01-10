Британские истребители F-35 получат крылатые ракеты

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Британские Королевские ВВС (RAF) объявили, что министерство обороны Великобритании заключило контракт с MBDA на поставку крылатых мини-ракет для истребителей F-35.

Компания MBDA получила от Королевских ВВС контракт размером 746 миллионов долларов на производство ракетной системы SPEAR.

SPEAR (известный в Великобритании как SPEAR3) — это крылатая ракета длиной 1,8 метра, имеющая дальность действия более 140 километров, информирует enovosty.com/news.

SPEAR будет основным ударным оружием средней и большой дальности британских боевых самолетов F-35, что позволит им поражать сложные цели, такие как мобильные системы ПВО большой дальности, на загоризонтных расстояниях, в любую погоду и в любых условиях.

«Разработка этой ракеты следующего поколения позволит нам защитить наш персонал и имущество на земле с высоты тысяч метров», — сказал министр обороны Джереми Куин. «Наша приверженность этой системе обеспечит сотни высококвалифицированных рабочих мест по всей Великобритании и продемонстрирует британский опыт в области технологий и оружия на мировой арене».

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Испытания SPEAR начнутся в течение 18 месяцев с истребителя Eurofighter Typhoon, а производство ракет и пусковых установок начнется в 2023 году. Новый контракт следует за успешной реализацией контракта на разработку оружия для SPEAR, заключенного в 2016 году, и контракта на интеграцию SPEAR на F-35 в 2019 году.

Источник: Defence-blog