Байден называет Трампа «непригодным», но не поддерживает импичмент

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Избранный президент Джо Байден говорит, что президент Дональд Трамп «не подходит для этой работы», но он неоднократно отказывался поддерживать растущие призывы демократов объявить ему импичмент во второй раз.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в письме членам своей палаты, что законодатели могут уже на следующей неделе объявить Трампу импичмент за подстрекательство буйной толпы, захлестнувшей Капитолий США, если президент «немедленно» не уйдет в отставку. Пелоси и Чак Шумер также призвали вице-президента Майка Пенса и Кабинет министров применить 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от должности и назначить вице-президента на его место, информирует enovosty.com/news.

Обращаясь к журналистам в своем родном штате Делавэр, Байден отметил, что основная причина, по которой он баллотировался в президенты, заключалась в том, что он «долгое время думал, что президент Трамп не подходит для этой работы».

«Я уже говорил, что он не годен для такой службы», — сказал Байден. «Он один из самых некомпетентных президентов в истории Соединенных Штатов Америки».

Но он отказался поддержать усилия по отстранению Трампа от Белого дома и настаивал на том, что импичмент остается за Конгрессом. Вместо этого Байден сказал, что он сосредоточился на начале своей собственной администрации 20 января, и сказал, что его три главных приоритета — это борьба с коронавирусом, справедливое и равноправное распределение вакцин и возрождение находящейся в затруднительном положении экономики.

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Его комментарии обнажили политический баланс, который Байден старался установить за месяцы, прошедшие после победы на президентских выборах. Он продолжал резко критиковать Трампа и почти все аспекты его администрации, но также работал над тем, чтобы внимание общественности было сосредоточено на том, что будет делать новая администрация, а не на упреках против последней.

Тем не менее Байден признал, что Трамп «превзошел все мои худшие представления о нем». Избранный президент также предположил, что ключевым препятствием на пути к отставке Трампа было то, что у него осталось менее двух недель до его срока.

«Если бы у нас было еще полгода, мы бы сделали все, чтобы вывести его из офиса. Снова объявили ему импичмент, попытались применить 25-ю поправку, чего бы это ни стоило», — сказал Байден. «Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы мы взяли на себя управление как президент и вице-президент 20-го числа, и чтобы наша повестка дня двигалась как можно быстрее».

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Трамп станет единственным президентом, которого дважды подвергают импичменту. Палата представителей Конгресса предъявила ему импичмент в конце 2019 года, но сенат под руководством республиканцев оправдал его. Отстранение от должности также может помешать Трампу баллотироваться на пост президента в 2024 году или когда-либо снова стать президентом.

Большинство демократов и многие республиканцы полностью винят Трампа после того, как сотни бунтовщиков ворвались в Капитолий в среду и вызвали разрушения и массовую эвакуацию. Президент призвал своих сторонников протестовать, поскольку Конгресс подсчитывал голоса выборщиков, подтвердивших победу Байдена. Погибли пять человек, в том числе офицер полиции Капитолия.

Байден назвал случившееся «чудовищным фиаско» и сказал, что это произошло «при активной поддержке президента Соединенных Штатов».

Комментарии избранного президента прозвучали через несколько часов после того, как Трамп написал в Твиттере, что планирует пропустить инаугурацию Байдена, став первым президентом за более чем 150 лет — и только четвертым в истории США — сделавшим это. Байден сказал, что для него будет «большая честь» пригласить Пенса на присягу, но он не чувствовал того же в отношении Трампа.

Источник: Associated Press