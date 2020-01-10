Associated Press: Вице-премьер Китая едет в Вашингтон, чтобы подписать первую фазу торгового соглашения

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Лю Хэ посетит Вашингтон на следующей неделе для подписания первой фазы торгового соглашения

Вице-премьер Государственного совета Китая Лю Хэ посетит Вашингтон на следующей неделе для подписания первой фазы торгового соглашения. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что Лю Хэ прибудет в Вашингтон в понедельник и пробудет там до среды. В рамках первой фазы соглашения Пекин будет покупать больше американской сельскохозяйственной продукции. В то же время, официального заявления о планируемом объеме закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции пока еще сделано не было.

Ранее, президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет первую фазу торгового соглашения с КНР 15 января и после этого отправится в Пекин, чтобы начать второй этап переговоров. Трамп приветствовал временное соглашение как шаг к прекращению тарифной войны.

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