3 случая в истории, когда пассажирские самолеты были случайно сбиты на фоне повышенной военной напряженности
Согласно многочисленным сообщениям, США считают, что Иран сбил рейс 752 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» на фоне усиления напряженности в отношениях с США.
Если это так, то это будет не первый раз, когда произошла подобная трагедия, информирует enovosty.com/news.
Предполагается, что рейс 752 был сбит ракетами, выпущенными из построенной в России ракетно-космической системы Tor, обозначенной как SA-15 НАТО, эксплуатируемой иранскими военными в напряженный период сразу после удара иранской баллистической ракеты по США и коалиционным силам в Ираке.
Все 176 человек на рейсе 752 погибли.
Вот как военная напряженность трижды приводила к трагедиям, связанным с пассажирскими самолетами.
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Рейс MH17 Malaysia Airlines
Рейс MH17 Малайзийских авиалиний совершал рейс из Амстердама в Куала-Лампур 17 июля 2014 года, когда он пролетел над восточной Украиной — оккупированным Россией регионом.
Все 283 пассажира погибли.
Многонациональная группа следователей определила в ходе многолетнего расследования, что самолет был сбит ракетой российского производства из зенитно-ракетной системы «Бук», принадлежащей российским боевикам. Обстрел велся из района, контролируемого российскими сепаратистами в Украине.
Россия отрицает какую-либо вину в инциденте.
Катастрофа A300 над Персидским заливом
Тысячи иранцев в Тегеране на массовых похоронах
Рейс 665 авиакомпании Iran Air совершал перелет из Тегерана в Дубай, когда был сбит над Персидским заливом 3 июля 1988 года ракетой класса «поверхность-воздух», выпущенной ракетным крейсером ВМС США USS Vincennes.
Все 290 пассажиров погибли.
Обстановка в Персидском заливе была напряженной, поскольку военно-морской флот США вел перестрелку с иранскими лодками и даже потерял активы от рук иранцев, которые разрабатывали стратегические водные пути.
США настаивают на том, что экипаж крейсера ошибочно определил самолет как возможного противника F-14 Tomcat. США говорят, что военно-морской флот совершил 11 неотвеченных радиозвонков, прежде чем открыть огонь. Иран утверждает, что самолет обозначил себя как гражданское лицо. Черный ящик так и не был восстановлен.
Инцидент по-прежнему является больным пунктом в и без того напряженных отношениях между США и Ираном.
Рейс 007 Korean Air Lines
Начальник отдела закупок оборудования Korean Airlines Сук Джин-Ку осматривает обломки самолета в полицейском участке Ваккания в Японии. AP Photo / Mikami
Рейс 007 Korean Air Lines выполнял рейс из Нью-Йорка в Сеул, когда он отклонился от своего первоначального курса и вошел в советское воздушное пространство. Самолет был сбит советским истребителем Су-15 1 сентября 1983 года.
Все 269 человек на борту погибли.
Трагический инцидент произошел в период высокой напряженности в холодной войне, и Советы заявили, что они приняли самолет за американский самолет наблюдения, такой как один из американских самолетов-разведчиков RC-135 в этом районе.
Пилот советского перехватчика сказал CNN несколько лет назад, что дал сигнал самолету и сделал предупредительные выстрелы, оставшиеся без ответа. По сообщениям, не было никаких попыток связаться с пассажирским самолетом по радио. Детали того, что именно случилось с этим рейсом, до сих пор остаются неясными.