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3 случая в истории, когда пассажирские самолеты были случайно сбиты на фоне повышенной военной напряженности

Главная » Последние новости » Новости мира » 3 случая в истории, когда пассажирские самолеты были случайно сбиты на фоне повышенной военной напряженности
 
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Согласно многочисленным сообщениям, США считают, что Иран сбил рейс 752 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» на фоне усиления напряженности в отношениях с США.

Если это так, то это будет не первый раз, когда произошла подобная трагедия, информирует enovosty.com/news.

Предполагается, что рейс 752 был сбит ракетами, выпущенными из построенной в России ракетно-космической системы Tor, обозначенной как SA-15 НАТО, эксплуатируемой иранскими военными в напряженный период сразу после удара иранской баллистической ракеты по США и коалиционным силам в Ираке.

Все 176 человек на рейсе 752 погибли.

Вот как военная напряженность трижды приводила к трагедиям, связанным с пассажирскими самолетами.

Читайте: Bellingcat анонсировала выход двух новых докладов по катастрофе рейса MH17

Рейс MH17 Malaysia Airlines

Люди гуляют среди мусора на месте крушения пассажирского самолета MH17 возле села Грабово, Украина, в результате которого погибли 298 человек.

Рейс MH17 Малайзийских авиалиний совершал рейс из Амстердама в Куала-Лампур 17 июля 2014 года, когда он пролетел над восточной Украиной — оккупированным Россией регионом.

Все 283 пассажира погибли.

Многонациональная группа следователей определила в ходе многолетнего расследования, что самолет был сбит ракетой российского производства из зенитно-ракетной системы «Бук», принадлежащей российским боевикам. Обстрел велся из района, контролируемого российскими сепаратистами в Украине.

Россия отрицает какую-либо вину в инциденте.

Катастрофа A300 над Персидским заливом

Тысячи иранцев, скандирующих «Смерть Америке», участвуют в массовых похоронах 76 человек, убитых, когда USS Vincennes сбил самолет авиакомпании «Иран Эйр 655» в Тегеране, Иран, 7 июля 1988 года.

Тысячи иранцев в Тегеране на массовых похоронах

Рейс 665 авиакомпании  Iran Air совершал перелет из Тегерана в Дубай, когда был сбит над Персидским заливом 3 июля 1988 года ракетой класса «поверхность-воздух», выпущенной ракетным крейсером ВМС США USS Vincennes.

Все 290 пассажиров погибли.

Обстановка в Персидском заливе была напряженной, поскольку военно-морской флот США вел перестрелку с иранскими лодками и даже потерял активы от рук иранцев, которые разрабатывали стратегические водные пути.

США настаивают на том, что экипаж крейсера ошибочно определил самолет как возможного противника F-14 Tomcat. США говорят, что военно-морской флот совершил 11 неотвеченных радиозвонков, прежде чем открыть огонь. Иран утверждает, что самолет обозначил себя как гражданское лицо. Черный ящик так и не был восстановлен.

Инцидент по-прежнему является больным пунктом в и без того напряженных отношениях между США и Ираном.

Рейс 007 Korean Air Lines 

Начальник отдела закупок оборудования Korean Airlines Сук Джин-Ку осматривает обломки самолета в полицейском участке Ваккания в Японии.

Начальник отдела закупок оборудования Korean Airlines Сук Джин-Ку осматривает обломки самолета в полицейском участке Ваккания в Японии. AP Photo / Mikami

Рейс 007 Korean Air Lines выполнял рейс из Нью-Йорка в Сеул, когда он отклонился от своего первоначального курса и вошел в советское воздушное пространство. Самолет был сбит советским истребителем Су-15 1 сентября 1983 года.

Все 269 человек на борту погибли.

Трагический инцидент произошел в период высокой напряженности в холодной войне, и Советы заявили, что они приняли самолет за американский самолет наблюдения, такой как один из американских самолетов-разведчиков RC-135 в этом районе.

Пилот советского перехватчика сказал CNN несколько лет назад, что дал сигнал самолету и сделал предупредительные выстрелы, оставшиеся без ответа. По сообщениям, не было никаких попыток связаться с пассажирским самолетом по радио. Детали того, что именно случилось с этим рейсом, до сих пор остаются неясными.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 84

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