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100 заключенных боевиков ИГИЛ в настоящее время находятся на свободе, и США не знают, где они

Главная » Последние новости » Новости мира » 100 заключенных боевиков ИГИЛ в настоящее время находятся на свободе, и США не знают, где они
 
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Более 100 заключенных ИГИЛ сбежали из-под стражи сирийских демократических сил.

Джеймс Джеффри, специальный представитель США по взаимодействию с Сирией и глава глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ, заявил в среду Конгрессу, что около 100 заключенных ИГИЛ сбежали после вторжения Турции в северо-восточную Сирию и что США не знают, где они находятся., информирует enovosty.com/news.

Во время встречи с комитетом палаты представителей по иностранным делам в среду Джеффри сказал нью-йоркскому демократу Элиоту Энгелю, что более 100 заключенных ИГИЛ сбежали из-под стражи сирийских демократических сил.

«Мы знаем из предыдущих брифингов, что задержанные ИГИЛ являются одними из самых опасных боевиков, намеревающихся напасть на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал Энгель. «Есть ли у США представление о том, где находятся эти лица, и способны ли США контролировать или эффективно действовать против ИГИЛ, учитывая вывод американских войск?»

«Мы бы сказали, что сейчас их число превышает 100. Мы не знаем, где они», — ответил Джеффри.

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Эксперты ранее рассказывали о том, что боевики ИГИЛ могут вырваться из тюрьмы на фоне хаоса турецкого вторжения в северо-восточную Сирию.

«Мы знаем, что в прошлом они уже совершали побеги из тюрьмы. Они считали это главным приоритетом», — сказал Даниэль Байман, старший научный сотрудник Центра ближневосточной политики Института Брукингса.

Во время пресс-конференции в пятницу президент Дональд Трамп заявил, что ситуация на северо-востоке Сирии находится под контролем.

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“Боевики ИГИЛ находятся под очень, очень строгим замком и ключом”, — сказал Трамп в Овальном кабинете. Он признал, что «небольшое количество людей вырвалось», но, вопреки Джеффри, он также сказал, что «они в основном были пойманы».

Ильхам Эхмед, сопредседатель Сирийского демократического совета, свидетельствовал перед Конгрессом в среду, что 600 членов ИГИЛ, включая членов семьи, сбежали, в том числе 18 иностранцев. 

Неясно, какую роль будут играть силы США в борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии в будущем. Солдаты, отступавшие с северо-востока Сирии, должны были быть переведены в Ирак, правительство которого заявило, что войска могут находиться в стране только транзитом и не будут допущены к размещению там. Трамп сказал, что небольшое количество солдат останется в Сирии.


Автор: Оксана Ельченко
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