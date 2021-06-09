Генетический след Covid-19 указывает на искусственное происхождение этого вируса, — ученые

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Американские учёные пришли к выводу, что коронавирус - это рукотворный вирус, поскольку последовательность цепочки геномов не свойственна вирусу, который сформировался в естественной среде.

Как отмечает доктор медицины и профессор Калифорнийского университета в Беркли Стивен Куэй, вирус, который сформировался в естественной среде, имеет отличный от нынешнего SARS-CoV-2 генетический след, сообщают Экономические новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Кроме того, по мнению учёного, у вируса, который так стремительно распространился по миру, совершенно другая последовательность геномов, которая характерна для вирусов, созданных в лабораторных условиях.

Как отмечает профессор Куэй, комбинация геномов CGG-CGG говорит о лабораторном происхождении вируса, поскольку именно такая последовательность часто используется учеными в лабораторных условиях с тем, чтобы повысить эффективность воздействия вируса.

Как отмечает профессор Куэй, в природе это встречается крайне редко.

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Более того, по утверждению учёного, в классе коронавирусов в естественной среде учёные никогда не выявляли такой последовательности геномов. Этот факт означает, что обычная для вирусов рекомбинация как способ приобретения новых навыков, не применима в данном случае. Вирус не может перенять у другого вируса такую комбинацию естественным путём эволюции.

Ученые все более склонны предполагать, что именно утечка вируса из лаборатории в Ухане привела к всемирной пандемии коронавирусной инфекции.