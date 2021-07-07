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Как будут использоваться COVID-сертификаты внутри Украины

Главная » Последние новости » Здоровье » Как будут использоваться COVID-сертификаты внутри Украины
 
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COVID-сертификаты планируют применять не только для выезда украинцев за границу, но и внутри страны во время возможных локдаунов

В Украине в активной фазе разработки находится проект по COVID-сертификатам. Они необходимы для того, чтобы украинцы могли после того как сделают две прививки от COVID-19 беспрепятственно путешествовать. Ведь такие требования выдвинули ряд стран. Но как оказалось, что такие COVID-сертификаты можно будет использовать и внутри Украины. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения Украины Ярослава Кучера в эфире канала Дом.

«Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, в которых вакцинирован персонал или посетители. Например, спортзал… Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать, чтобы не закрывать предприятия, учреждения», – сказал он.

По мнению Кучера такая возможность COVID-сертификатав будет стимулировать людей делать прививки. Ведь если будет принято решение ввести локдаун в стране в связи с увеличением численности больных на COVID-19, то у людей с сертификатами будет больше возможностей. К примеру, они будут иметь доступ к определенным услугам и смогут ходить на работу.

Напомним, порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине был утвержден 29 июня на заседании Кабинета министров.

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