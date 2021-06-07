«Чёрная плесень» уже в Египте: На что необходимо обратить внимание украинским туристам

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В Египте официально зафиксированы первые случаи заболевания мукормикозом именуемого еще «чёрной плесенью».

Чёрная плесень» начала активно распространятся по миру, несмотря на то что изначально это заболевание, как локальное, было зафиксировано только на территории Индии, информируют Экономические новости.

Согласно утверждению врачей, «черный грибок» был диагностирован как осложнение после перенесённого ковида у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Черная плесень уже зафиксирована в 6 странах: Чили, Уругвае, Мексике, Непале, Ираке, а также Египте.

Власти Египта уже не скрывают случаи заражения мукормикозом.

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На сегодняшний день официально подтверждено 7 случаев «чёрной плесени» у египтян. Троим пациентам пришлось удалить поражённые органы. Как правило, при мукормикозе — это глаза или челюсти.

Помимо воздушно-капельного пути передачи инфекции, ещё одним из способов заразиться мукормикозом можно опосредованным контактом, когда одних и тех же предметов касаются больные и здоровые люди.

Некоторые медики опасаются, что одним из способов передачи чёрного грибка в Египте были аппараты ИВЛ, к которым были подключены пациенты с коронавирусом.

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Украинским туристам следует крайне осмотрительно вести себя на туристических курортах Египта, поскольку данное заболевание уже циркулирует в стране. Необходимо тщательно дезинфицировать предметы и соблюдать правила личной гигиены, а также минимизировать количество контактов.

Напомним, мукормикоз — опасное инфекционное заболевание, которое начало активное распространение в Индии у пациентов перенесших ковид.

Ранее все случаи инфицирования «чёрной плесенью» были зафиксированы только в Индии, где циркулировала наиболее агрессивный штамм коронавируса.

Мукормикоз проявляется в виде кашля и одышки, высокой температуры и лихорадки. В течение нескольких дней инфекция поражает слизистую или челюсть. Чтобы спасти человека, необходимо удалять глаз или кости челюсти. В противном случае грибок поражает мозг, и человек может умереть.