«Вечный вирус»: коронавирус никогда не исчезнет, а коллективный иммунитет недостижим — ученые

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Невакцинированные люди являются "фабриками вариантов ковида", которые могут привести к пролонгации пандемии и введению дополнительных ограничений, предупреждают ученые.

Этот мрачный прогноз прозвучал в тот момент, когда Всемирная организация здравоохранения предупредила, что заражения от мутировавших штаммов вируса по количеству превзошли текущие темпы вакцинации, в то время как большая часть мира надеялась, что ужас перед вирусом подходит к концу. Об этом информируют Экономические новости со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Более половины населения мира еще не получили дозу вакцины от «ковида» при том, что во всем мире было введено около трех миллиардов доз.

И хотя самые высокие показатели вакцинации в мире — 73 процента в Исландии и 67 процентов в Великобритании, некоторые более бедные страны, например, африканские, еще едва начали делать прививки.

В мире по-прежнему регистрируется около 2,7 млн. случаев заболевания вирусом каждую неделю, причем сотни тысяч заражений приходятся на Бразилию и Индию.

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Ученые опасаются, что зияющие дыры в глобальном охвате вакцинацией в сочетании с безудержными вспышками приведут к появлению новых штаммов — таких, как Delta и недавно появившийся штамм Lambda.

Темпы заражения от ковида в результате его мутаций могут опередить вакцинацию и, возможно, заставят страны снова вернуться в режим изоляции, так как им будет грозить возвращение к исходной точке в борьбе с ковидом.

И это происходит на фоне продолжающихся антивакцинальных настроений во многих странах, поскольку многие люди отказываются делать прививку.

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Доктор Уильям Шаффнер, профессор отделения инфекционных заболеваний Медицинского центра Университета Вандербильта, сказал CNN: «Невакцинированные люди — это потенциальные фабрики по распространению новых штаммов коронавируса».

По его словам, чем больше невакцинированных людей, тем больше возможностей для размножения вируса.

«Когда он размножается, он мутирует, и это может привести к более серьезной мутации», — уверен доктор.

Напомним, что отсрочка снятия локдауна в Великобритании в июне была связана с вариантом «Дельта», поскольку медики хотели проследить за распространением нового штамма. И хотя 19 июля ограничения все же будут отменены, было предупреждено, что Великобритания может столкнуться с новыми трудностями при наступлении зимнего периода.

Эндрю Пекош, микробиолог и иммунолог из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса Блумберга, сказал: «Когда в вирусах появляются мутации, сохраняются те, которые облегчают распространение вируса в популяции».

По его словам, каждый раз, когда вирусы меняются, это дает вирусу другую платформу для добавления новых мутаций. Теперь у нас есть вирусы, которые распространяются более эффективно.

Хорошо известно, что нынешнее поколение вакцин на данный момент обеспечивает хорошую защиту от последней волны мутаций, но все время возникает опасение, что новая мутация может появиться и обойти вакцинацию.

«Достаточно одной мутации у одного человека», — говорит доктор Филипп Ландриган, педиатр и иммунолог из Бостонского колледжа.

На днях ВОЗ выступила с очередным призывом к более активному использованию вакцин, называя нынешние пожертвования от богатых стран бедным «слабым утешением».

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, в мире «ускорился процесс возникновения и распространения новых штаммов коронавируса», отметив, что мутация Delta в настоящее время присутствует уже в 98 странах.

Он сказал, что мировые лидеры должны обеспечить вакцинацию 10 процентов людей в каждой стране к концу сентября.

Ранее в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации — коалиция из 50 организаций — рассказали о критической опасности, которую представляют новые штаммы, если не будет оказана дополнительная поддержка в проведении вакцинации людей по всему миру.

«Этот провал подвергает риску всех нас», — сказала Анна Марриотт, менеджер по политике здравоохранения в Oxfam.

Новые мутации коронавируса могут усложнить процесс его распознавания иммунной системой человека, которая настроена на поиск «оригинального» штамма в результате вакцинации или предшествующей инфекции.

Антитела — белки, вырабатываемые иммунной системой для борьбы с вирусом, — могут быть более слабы против новых штаммов.

Угроза появления новых штаммов коронавируса также означает, что, несмотря на распространение вакцины, маски и социальную дистанции, миру могут потребоваться еще долгие годы, и неясно, когда будет ослаблен ужесточающийся режим.

И есть опасения, что если новые штаммы коронавируса «разгонят» темпы заражений, то могут потребоваться дополнительные меры по изоляции, чтобы остановить распространение и спасти жизни людей.

Между тем, шесть ученых, врачей и экспертов в прошлом месяце выступили с грозным предупреждением в эссе для журнала Foreign Affairs под названием «Вечный вирус», предупредив, что ковид «не исчезнет», а коллективный иммунитет вообще «будет недостижим».

«Такой вариант может вернуть мир к исходной точке. Может повториться 2020 год», — предупредили ученые.

Они добавили: «Вирус здесь, чтобы остаться. Вопрос в том, что нам делать?».

На сегодняшний день почти 4 миллиона человек погибли от вируса, который впервые появился в Китае в декабре 2019 года.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что Британии придется «научиться жить с rовидом» — и сравнил его будущее с нынешними разновидностями гриппа.

Он пообещал снять оставшиеся ограничения из-за коронавируса 19 июля, поскольку планирует сделать Великобританию «самой открытой страной в Европе».

Г-н Джавид также призвал всех сделать прививку как можно скорее.

А пока многие правительства в Европе рассматривают возможность разрешить полностью вакцинированным людям жить обычной жизнью — без карантина и ежедневных тестов — если они вступят в контакт с человеком, зараженным коронавирусом.