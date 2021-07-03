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Украина расследует причины смерти мужчины вскоре после прививки от COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Украина расследует причины смерти мужчины вскоре после прививки от COVID-19
 
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Министерство здравоохранения Украины расследует причины смерти 47-летнего мужчины буквально через четыре часа после прививки вакциной от коронавируса компании Pfizer.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Министерство заявило, что, вероятнее всего, между смертью мужчины в Винницкой области и прививкой нет никакой связи, так как еще пять человек, получивших вакцину из того же флакона, что и умерший мужчина, находятся в удовлетворительном состоянии.

Министерство заявило, что согласно украинскому законодательству и международным стандартам организации фармаконадзора за нежелательными явлениями после иммунизации, каждая смерть, произошедшая в течение 30 дней после вакцинации, должна быть расследована.

Представительство компании Pfizer в Украине в нерабочее время не было доступно для комментариев.

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Напомним, что уже около 2 миллионов человек в Украине получили первую прививку с февраля, но не было зарегистрировано ни одного случая смерти, вызванного вакцинацией.

Украина, население которой составляет 41 миллион человек, оказалась в числе европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии: по состоянию на 3 июля было зарегистрировано около 2,24 миллиона случаев заболевания COVID-19 и 52 460 смертей.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 456

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