В Минздраве рассказали о серьезных побочных реакциях после Covid-вакцинации

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Минздрав обнародовал новые данные о серьезных побочных реакциях после Covid-вакцинации.

В Государственном экспертном центре Минздрава сообщили, что в Украине риск серьезных неблагоприятных событий после проведения COVID-вакцинации (НСПВ) составляет менее 1%. Об этом информируют Экономические Новости.

Сообщается, что по состоянию на 26.07.2021 года, введено практически 4,7 млн доз вакцин. В частности, было введено 1 484 196 доз CoronaVac, 1 715 780 доз Comirnaty, 499 720 доз Covishield и 964 083 доз AstraZeneca. Согласно имеющимся данным, риск появления серьезных побочных эффектов после вакцинации остается редким.

В Государственном экспертном центре сообщили, что побочные эффекты после иммунизации вакциной AstraZeneca были зафиксированы у мужчин и женщин в возрасте 61-72 года. Сообщается, что 85,6% неблагоприятных событий были предсказуемыми, а 14,3% побочных эффектов не были предсказуемыми. У вакцинированных наблюдались повышение температуры, озноб, тошнота, покраснение лица, потливость и другие проявления НСПВ.

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Побочные эффекты после иммунизации Covishield чаще всего были у мужчин в возрасте 46-60 лет, а у женщин в возрасте 31-45 лет. Среди неблагоприятных событий после иммунизации 94,9% событий были предсказуемыми, а 5,1% событий не были предсказуемыми. У вакцинированных наблюдались боль и отек в месте введения вакцины, повышение температуры, утомляемость, недомогание, бессонница, головная боль, онемение губ и другие проявления НСПВ.

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Побочные эффекты после иммунизации CoronaVac были у мужчин в возрасте 61-72 года, а у женщин в возрасте 46-60 лет. Среди всех побочных эффектов после иммунизации 73% неблагоприятных событий были предсказуемыми, а 26,8% событий не были предсказуемыми. После иммунизации у людей наблюдалось повышение температуры, миалгия, головная боль, высыпание, зуд, кашель, тошнота и другие НСПВ.

После вакцинации Comirnaty неблагоприятные события наблюдались у мужчин и женщин в возрасте 46-60 лет. Среди всех побочных эффектов после иммунизации 78,9% событий были предсказуемыми, а 21,01% событий не были предсказуемыми. У вакцинированных людей наблюдались повышение температуры, утомляемость, миалгия, гематома в месте введения, судороги в мышцах, тошнота, рвота, боль в животе, кашель, сонливость и другие НСПВ.

В Государственном экспертном центре призвали сообщать о неблагоприятных состояниях после вакцинации. Информацию можно оставить в автоматизированной системе по фармаконадзору.