В Украине умер первый пациент, зараженный дельта вариантом коронавируса

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В Украине умер первый пациент, заразившийся высококонтагиозным дельта-вариантом коронавируса, который впервые появился в Индии.

Согласно сообщению МОЗ, лабораторные анализы в Киеве подтвердили, что шесть пациентов были инфицированы дельта-вариантом. Четверо из них посетили Россию до того, как заболели, и один из них умер от осложнений инфекции. Возраст пациентов составляет от 30 до 40 лет, информируют Экономические новости.

По словам директора Александровской больницы в Киеве, все, кто приезжает из России и заболевает коронавирусом, являются носителями дельта-варианта.

Врачи отмечают, что в Украине ожидается вспышка эпидемии в связи с проведением в Киеве многолюдного крестного хода в годовщину крещения Киевской Руси, в котором приняли участие большое количество верующих.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду подверг критике мэрию столицы Украины за то, что она не предупредила участников шествия во вторник о вспышке эпидемии.

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По словам президента, в шествиях в Киеве, организованных лояльной Москве Украинской православной церковью, приняли участие 55 000 человек, в основном пожилые люди, большинство из которых даже не надели защитные маски.

Тем временем в Киеве идет подготовка к введению новых ограничительных мер. Столичная администрация уже уведомила компании, чтобы они прислали данные о сотрудниках, которым потребуется специальный пропуск для пользования общественным транспортом. Во время предыдущего локдауна для пользования общественным транспортом в украинской столице требовались специальные пропуска.

В Украине распространение эпидемии немного ускорилось в среду, приблизившись к средним показателям предыдущей недели. Согласно официальным данным, за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания выросло на 717 и составило 2 250 061. Число погибших увеличилось на 15 человек до 52 891. К настоящему времени выздоровели 2 185 339 человек.

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По данным Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации в Украине, стране с населением около 42 миллионов человек, первую дозу вакцины получили 3 264 715 человек, а вторую — 1 817 211. Во вторник в стране было привито 143 328 человек.