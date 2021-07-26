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В Минздраве призывают срочно вакцинироваться

Главная » Последние новости » Здоровье » В Минздраве призывают срочно вакцинироваться
 
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В Минздраве призывают срочно вакцинироваться из-за возможного начала эпидемий других болезней.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для «Апостроф» сообщил, что в Украине, кроме угрозы Дельта-штамма коронавируса, есть множество других инфекций, которые давно известны и от которых необходимо вакцинировать граждан для предотвращения эпидемий, информируют Экономические Новости.

Игорь Кузин отметил, что из-за локдауна в прошлом году против основных инфекций было привито около 80% всех детей из рекомендованных 95%. Однако, это хороший показатель. Потому что в некоторых странах количество вакцинированных уменьшилось до 60%. Из-за недостаточного количества привитых детей и наличия прививок у взрослых в Минздраве обеспокоены возможностью возникновения эпидемий дифтерии и кори.

В Минздраве призывают срочно вакцинироваться

Также сообщается, что в Украине увеличилось количество желающих получить прививки от COVID-19. Однако количество, желающих вакцинироваться, все равно не превышает 50%. Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 75% населения. Игорь Кузин подчеркнул, что в Украине вакцинация бесплатная и добровольная. Прививки от COVID-19 уже получили около двух с половиной миллиона человек. Более миллиона украинцев уже полностью завершили вакцинацию и максимально возможно защищены от COVID-19.

Читайте: COVID-19: в Минздраве анонсировали новую волну пандемии

В Минздраве призывают срочно вакцинироваться

Минздрав сейчас успешно проводит коммуникационную кампанию относительно популяризации вакцинации среди населения. Статистика показывает увеличение количества желающих вакцинироваться. И Минздрав делает все возможное, чтобы, согласно дорожной карты, до конца года привить более 70% взрослого населения.

Но для того, чтобы полностью защититься от заболеваемости, одной вакцинации недостаточно. Важно носить маски в общественных местах, избегать скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептические средства.

Читайте: В НАНУ рассказали, когда украинцы смогут прививаться собственными вакцинами
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 133

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