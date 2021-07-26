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Парламент Франции принял закон о паспортах вакцинации, несмотря на протесты

Главная » Последние новости » Здоровье » Парламент Франции принял закон о паспортах вакцинации, несмотря на протесты
 
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Парламент Франции проголосовал за то, чтобы сделать паспорта вакцинации ключевой частью повседневной жизни в борьбе с Covid-19.

Это произошло в воскресенье после достижения компромисса между депутатами верхней и нижней палаты, передают Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Прорыв в переговорах произошел на следующий день после того, как Францию ​​снова потрясли протесты против новых правил.

Президент Эммануэль Макрон на прошлой неделе распорядился, чтобы французы начали получать медицинский паспорт с доказательством полной вакцинации или отрицательным результатом теста — для посещения таких мест, как кинотеатры или ночные клубы.

Объявление было шагом Макрона сделать вакцинацию основным оружием против Covid-19 по мере появления новых штаммов.

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Паспорта вакцинации встретили ожесточенное сопротивление со стороны некоторых жителей Франции, которые считают, что они подрывают гражданские свободы.

Правящая партия столкнулась с непростой задачей — протолкнуть закон через парламент. Чиновники, выступающие за Макрона, контролируют Национальное собрание, но в Сенате — верхней палате — доминируют оппозиционные правые.

Сенат одобрил закон, но добавил множество поправок, которые, как опасалось правительство, могли ограничить его влияние.

Обе стороны провели трехчасовые переговоры в воскресенье, найдя компромисс, чтобы принять законопроект в тот вечер подавляющим большинством — 156 голосов за, 60 против и 14 воздержавшихся.

Законопроект еще должен быть одобрен высшим административным органом Франции, Конституционным советом, прежде чем он станет законом — дополнительный шаг, запрошенный премьер-министром Жаном Кастексом.

Решение Макрона уже сделало паспорта вакцинации обязательными для посещений кинотеатров, музеев и любых мест, собирающих более 50 человек.

Новое законодательство сделает их обязательными с августа для авиаперелетов и междугородних поездов, а также для посещения кафе и ресторанов.

Около 161 000 человек, в том числе 11 000 в Париже, в субботу протестовали против паспортов вакцинации.

По сообщению Министерства внутренних дел, 71 человек был арестован и 29 сотрудников сил безопасности получили ранения.

Увеличивая количество вакцинаций, французское правительство хочет минимизировать влияние четвертой волны коронавируса.

Около 40 миллионов человек должны были получить хотя бы один укол к понедельнику.

В субботу во Франции было зарегистрировано почти 23000 новых случаев заболевания Covid-19, что в два раза больше, чем на прошлой неделе, поскольку штамм Delta вызвал новый всплеск.
Экономические новости youtube
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