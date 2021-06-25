В Украине во всех регионах заработали центры вакцинации: список

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В Украине заработало более 130 центров вакцинации во всех регионах страны.

В Украине работают уже более 130 центров вакцинации от COVID-19. Пункты вакцинации, в которых можно получить прививку, функционируют во всех регионах страны. Об этом информируют Экономические Новости.

В министерстве отметили, что в центрах вакцинации будут делать прививки как тем, кого пригласили на вакцинацию, так и тем, кто находится в списке ожидания или просто стоит в очереди. «Приоритет отдается пожилым людям», — сказали в Минздраве.

Ниже представлен список центров вакцинации и график их работы:

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Напомним, с 1 марта в Украине есть возможность записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19. Э-список ожидания необходим, чтобы лучше спланировать и организовать процесс вакцинации.

Чтобы записаться через портал «Дія» необходимо зайти на портал по следующей он-лайн ссылке https://diia.gov.ua, перейти в раздел «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19», указать сферу деятельности, выбрать центр, в котором хотите вакцинироваться и ожидать сообщения о приглашении на вакцинацию.

Чтобы записаться через национальный контакт-центр Министерства здравоохранения необходимо позвонить на номер 0800 60 20 19, предоставить оператору свои данные, указать идентификационный код или серию и номер паспорта, выбрать центр, в котором хотите вакцинироваться и ожидать сообщения о приглашении на вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса. И пусть это пока сотни человек в день, возможно, в страну все же завезли опасный индийский штамм, который способен распространяться очень быстро.