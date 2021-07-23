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В Минздраве анонсировали новую волну COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » В Минздраве анонсировали новую волну COVID-19
 
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Главный санитарный врач Украины сообщил, что украинское правительство ожидает новую волну COVID-19.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в эфире Сніданок з 1+1, что украинское правительство находится в ожидании мощной вспышки заболеваемости. Об этом передают Экономические Новости.

Игорь Кузин отметил, что новая волна COVID-19 вряд ли обойдет Украину. И так как в стране зафиксировали опасный Дельта-штамм, то возможна мощная и резкая вспышка заболеваемости. Согласно официальным прогнозам, это может привести к суровому карантину.

В Минздраве анонсировали новую волну COVID-19

Главный санитарный врач считает, что Украина может вернуться к красной зоне. И это является вопросом времени. Следует придерживаться существующих карантинных ограничений, поскольку снятые маски могут сыграть «злую шутку». Кузин сообщил, что мощность новой волны будет зависеть от количества людей, успевших вакцинироваться. А тот, кто летом успеет сделать прививку, к осени уже будет иметь иммунитет.

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В Минздраве анонсировали новую волну COVID-19

Напомним, в Украине официально запустили пятый этап вакцинации. Это означает, что получить прививку от COVID-19 может теперь каждый гражданин. В Минздраве прогнозируют, что до конца лета удастся сделать десять миллионов прививок.

Рассматривается возможность вакцинации украинцев как в торговых центрах, так и в аптеках. Но это может произойти лишь в том случае, если полностью исчерпается ресурс специальных центров по массовой вакцинации.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 132

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