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Китай разрабатывает дополнительную вакцину против COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Китай разрабатывает дополнительную вакцину против COVID-19
 
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Разговоры о бустерной вакцине начались после того, как исследования показали, что после введения вакцины китайского производства вырабатываются более низкие уровни антител.

Китай разрабатывает дополнительную вакцину для людей, которые были полностью привиты от COVID-19 с помощью, возможно, менее эффективных прививок Sinopharm и Sinovac. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Китайская компания Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) в партнерстве с BioNTech разработала бустер-вакцину с мРНК. Как  сообщает Caixin Globalвакцина сейчас находится на стадии административной проверки после проверки экспертной группы, проведенной китайскими регулирующими органами в области лекарственных средств.

Вакцина, которая, как ожидается, будет иметь торговое название Comirnaty, может поступить в пробное производство внутри страны к концу августа и может быть бесплатно предложена людям, получившим инъекции Sinopharm и Sinovac.

Эксперты в области здравоохранения заявили, что создание бустерной вакцины можно рассматривать как удар по правительству Китая, которое рекламировало эффективность своих вакцин.

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«Я думаю, что ученые в Китае также осознали факт низкого уровня антител в сыворотке вакцин Sinovac или Sinopharm. Поэтому они могут предположить, что у китайского правительства есть еще один укол в качестве ускорителя, — сказал VOA Mandarin директор Исследовательского центра новых вирусных инфекций Ши Шин-ру.

Разговоры о бустерной вакцине в Китае начались после того, как исследование в Гонконге, опубликованное в The Lancet 15 июля, показало, что вакцина COVID-19, разработанная Pfizer-BioNTech, дает реципиентам в 10 раз больше уровней антител, чем вакцина Sinovac COVID-19.

Исследователи заявили, что уровни антител у 63 участников, получивших прививку Pfizer, «существенно выросли после первой дозы, а затем снова выросли после второй дозы вакцинации». Для сравнения, уровни антител у 30 медицинских работников, получивших инъекцию Sinovac, «имели низкие концентрации антител после первой дозы, повышаясь до умеренных концентраций после второй дозы», — говорится в исследовании.

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В другом исследовании, опубликованном в  понедельник medRxiv, исследователи обнаружили, что вакцина Sinopharm от COVID-19 имеет более слабый ответ антител против более заразного варианта Delta.
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