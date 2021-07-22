Минздрав урегулирует предоставление косметологических услуг
Минздрав урегулирует на законодательном уровне предоставление косметологических услуг.
Министерство здравоохранения Украины приняло решение об урегулировании на законодательном уровне предоставления косметологических услуг, сообщила пресс-служба министерства. Об этом передают Экономические Новости.
Директор Департамента контроля качества оказания медицинской помощи Минздрава Игорь Слонецкий отметил, что на сегодня в Украине отсутствует перечень косметологических услуг, подпадающих под определение «медицинская услуга». В Украине нет так же стандартов, регулирующих лечение осложнений или подготовки квалифицированных кадров.
То есть практически невозможно определить, какие процедуры имеет право делать обычный косметолог, для каких необходимо получение лицензии, а какие может делать исключительно медицинский работник. Поэтому специалисты и эксперты министерства хотят определить четкий перечень и порядок предоставления услуг, которые могут делаться исключительно медицинскими работниками.
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Игорь Слонецкий также сообщил, что в Украине рынок косметологических услуг нуждается в правовом регулировании. И благодаря нормам, которые сейчас разрабатываются, с учетом соблюдения прав всех сторон, в Украине улучшится общее качество косметологических услуг.