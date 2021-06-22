Много водорослей, мусора и грязи: как выглядят пляжи в Одесской области. ФОТО

Главная » Последние новости » Здоровье » Много водорослей, мусора и грязи: как выглядят пляжи в Одесской области. ФОТО Много водорослей, мусора и грязи: как выглядят пляжи в Одесской области. ФОТО

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Черное море у берегов "Одессы "зацвело"

У берегов Одессы отдыхающие и местные жители стали замечать большое количество грязи и водорослей. На фоне этого вода приобрела оливково-зеленый оттенок. Такая ситуация сложилась по причине сильных ливней, которые не покидают территорию Украины на протяжении уже практически месяца. Не обошло стороной это и Одесскую область. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Одесский курьер.

Это явление вызвано цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae. Сейчас для нее наиболее благоприятные условия — теплая морская вода (с температурой более 19-20 градусов) в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества различных органических веществ в воде.

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По информации эколога, из-за обильных осадков в воде развились специфические микроводоросли. Они являются носителями нейротоксинов и потенциально опасны. Подобное явление уже наблюдалось в Одесской области примерно шесть лет назад. Посетителям пляжей настоятельно рекомендуют пока отказаться от купания в Черном море. Так как это может нести потенциальную угрозу для здоровья человека и тем более для здоровья ребенка.

Вот так выглядит воды с прибрежных районов при детальном рассмотрении.

Напомним, не так давно местные жители и отдыхающие заметили смерч, который пронесся над водами Черного моря. При том, что такое явление было замечено сразу несколько дней к ряду. Фото природного явления были опубликованы в сети и вызвали активную дискуссию. Так как смерч в принципе не характерен для Одесской области и близлежащих населенных пунктов .