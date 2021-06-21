В Индии обнаружен новый штамм коронавируса

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В Индии найден новый вариант коронавирусной инфекции Sars-CoV-2 AY.1, Delta-plus (B.1.617.2).

Как информируют Экономические новости, по данным газеты Hindustan Times, в Индии зарегистрировано уже 20 фактов болезни новым штаммом гриппа. Вирус был обнаружен в 4 районах Махараштры — Синдхудург, Ратнагири, Палгар и Джалгаон. Согласно мнению уполномоченных лиц кабинета министров штата, образцы генома этого вируса отправлены на секвенирование в лаборатории, чтоб узнать, является ли этот вариант коронавируса доминирующим.

Также, правительство штата подписало меморандум о взаимодействии с Институтом геномики и интегративной биологии (IGIB) Совета научных и производственных исследовательских работ (CSIR) о секвенировании 100 COVID-положительных образцов в каждом из 36 округов.

Руководитель Минздрава штата Раджеш Топе сообщил, что он получил отчет о геномном анализе от CSIR-IGIB, но предпочел не обсуждать данный вопрос до понедельника, 21 июня.

«CSIR-IGIB подготовил данный отчет на базе образцов, которые были собраны у COVID-положительных пациентов из всех округов штата. Содержание отчета будет обсуждено и обобщено в ходе диалога, который состоится в понедельник», — сообщил он.

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Врач Субхаш Салунхе, который отвечает за ситуацию с SARS-CoV-2, сообщил, что не получал официального отчета от департамента здравоохранения, но подчеркнул: «Дельта-вариант чрезвычайно заразен и внес большой вклад во вторую волну вспышки. Потому нам нужно провести изучение эпидемиологические особенности варианта вируса Дельта-плюс, чтоб осознать его значение в общей популяции.»

До этого Индия заявляла, что данный штамм коронавирусной инфекции был в первый раз идентифицирован в Европе в марте текущего года.

К сведению, в общей сложности приблизительно 30 миллионов человек в Индии были заражены коронавирусной инфекцией, больше 388 000 скончались от этого заболевания и 29 миллионов излечились.

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