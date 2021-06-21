Российскую армию будут лечить от Covid-19 жвачкой и пастилой

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Минобороны Российской Федерации приступило к разработке нового антивирусного средства против коронавирусной инфекции в виде жевательной резинки, жевательных таблеток и пастилы.

Работы проводятся в 48-м ЦНИИ, занимающийся созданием прививки «Спутник V», сообщают Экономические новости ссылаясь на РосСМИ.

«Сочетание доступной формы применения и полезных свойств препарата окажет положительное воздействие на борьбу с распространением новых ковидных инфекций», — утверждают российские военные.

Минобороны Российской Федерации также осуществляет разработку мукозальной вакцины против коронавирусной инфекции в виде пастилы.

По окончании испытаний лекарственный препарат будет включен в ряд методов лечения и использоваться в дополнение к имеющимся механизмам профилактики.

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Врачи в Российской Федерации на данный момент испытывают сложности в лечении Ковид-19, так как схема лечения, которая была утверждена Минздравом, постепенно теряет свою продуктивность.

Денис Проценко, главврач московской поликлиники № 40, говорит, что это может быть связано с мутациями вируса, который за 18 месяцев пандемии «радикально изменил свое лицо».