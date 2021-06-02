В НАНУ рассказали, когда украинцы смогут прививаться собственными вакцинами

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В Украине разрабатывают несколько вакцин от COVID-19.

Академик Сергей Комиссаренко в программе «Сегодня день» на телеканале «Украина 24» сообщил, что в Украине разрабатывают собственные вакцины от COVID-19. Об этом информируют Экономические Новости.

Сергей Комиссаренко отметил, что производство COVID-вакцины отечественного производства может начаться не ранее, чем через год. К сожалению, эти сроки еще не окончательные, поскольку для разработки вакцины может понадобиться больше времени. «Украинская вакцина будет сделана не ранее, чем через год, а возможно, что и дольше. Если более подробно, то сейчас мы работаем над четырьмя вакцинами. Две вакцины делаются в Национальной академии наук Украины — это так называемые субъединичные вакцины, направленные против S-протеина, шиповидного протеина», — сказал академик.

Сергей Комиссаренко также отметил, что одна вакцина уже готова и по ней проведены доклинические испытания. «Одна вакцина уже сделана, доклинические испытания были проведены — так называемый украино-американский консорциум, где от Украины принимает участие известная диагностическая компания «Диапроф-Мед», — сообщил академик. Он также сказал, что одна из разработанных вакцин является аналогом западных препаратов, а именно Pfizer или Moderna. И именно эта вакцина на основе матричной РНК является наиболее перспективной. «А также наиболее перспективный — начало нового проекта — «Индар» вместе с НАНУ по созданию вакцины, которая является аналогом Pfizer или Moderna на основе матричной РНК. Я думаю, что это наиболее интересный проект и, возможно, наиболее перспективный», — подчеркнул академик.

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Ранее сообщалось, что прототипы COVID-вакцин были разработаны Институтом биохимии им. Палладина, Институтом биологии клетки во Львове и научно-производственной компанией «Диапроф-Мед». Институт биологии клетки во Львове работает над вакциной, в процессе производства которой белок COVID-19 выращивается на дрожжах. Потом его очищают в специальном биореакторе и «приводят» к лекарственной форме. Важно отметить, что по подобной технологии создается вакцина против гепатита В. Ученые планируют к сентябрю начать проводить исследования в лабораторных условиях, после чего начнется процесс изготовления вакцины в лекарственной форме и проведение клинических исследований.

Институт биохимии им. Палладина также разрабатывает COVID-вакцину. Виктор Ляшко сообщил, что она производится по схожему принципу, однако по несколько другой технологии. Первые результаты ожидается получить уже осенью. Сообщается, что институт также готов создать собственную мРНК-вакцину. Ученые в настоящее время разрабатывают возможные сценарии запуска производства на базе отечественных заводов.

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