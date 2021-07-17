США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины Moderna от COVID-19

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США отправили 2 миллиона доз вакцины COVID-19 компании Moderna в Украину по международной программе обмена вакцинами COVAX, сообщил в пятницу официальный представитель Белого дома, и планируют отправить 3,5 миллиона доз Moderna в Бангладеш в выходные.

Дозы для Бангладеш будут доставлены в понедельник, сказал чиновник, информируют Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Эти дозы являются частью обещания президента Джо Байдена поделиться дозами американской вакцины с другими странами мира через COVAX или напрямую.

«Научные группы, юридические и регулирующие органы обеих стран работали вместе, чтобы обеспечить быструю доставку безопасных и эффективных партий вакцины», — сказал чиновник.