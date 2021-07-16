В Китае подтвердили случай заболевания птичьим гриппом H5N6 у человека

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Один случай птичьего гриппа H5N6 зарегистрирован на юго-западе Китая. Есть ли риск распространения вируса?

Как передают Экономические новости со ссылкой на государственное китайское СМИ CGTN, 55-летний мужчина из города Бажонг, провинция Сычуань, заразился птичьим гриппом H5N6. Сообщается, что 30 июня у мужчины поднялась температура, а через несколько дней, 6 июля, тест на вирус дал положительный результат. Он был госпитализирован.

Местные власти активировали экстренное реагирование и провели обеззараживание территории. По оценке экспертов, риски масштабного распространения вируса очень низкие.

Экспертная оценка дела предполагает «очень низкий» риск широкомасштабного распространения вируса, говорится в сообщении издания.

В обновленной информации о птичьем гриппе от 9 июля Всемирная организация здравоохранения отметила, что с 2014 года она получила в общей сложности 32 лабораторно подтвержденных случая инфицирования людей H5N6 в западной части Тихоокеанского региона, включая 19 смертельных случаев.

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По данным организации, существует риск случаев заболевания людей вирусом птичьего гриппа.

«Поэтому спорадические случаи заболевания людей не являются неожиданными», — пояснила ВОЗ. «В связи с продолжающейся заболеваемостью птичьим гриппом, вызванной существующими и новыми вирусами гриппа A (H5) среди домашней птицы, необходимо сохранять бдительность в секторах здравоохранения».

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, вирусы птичьего гриппа А обычно не поражают людей, но редкие случаи заражения людей все же встречались.