Судороги и сильная боль: с какими симптомами нужно срочно идти к врачу после вакцинации от COVID-19
Врачи предупреждают - заниматься самолечением в данном случае опасно для жизни
После вакцинации организм человека начинает выстраивать защиту от вируса и поэтому могут появляться нетипичные реакции на препарат. Об этом сразу предупреждают все производители вакцин. Но некоторые реакции должны настораживать человека. В таком случае нужно срочно обратиться за помощью к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Министерство охраны здоровья Украины.
Следует в первую очередь выделить реакции организма человека, которые проходят сами по себе через несколько дней после вакцинации:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
- увеличены лимфатические узлы;
- тошнота;
- утомляемость;
- бессонница;
- головокружение.
В случае необходимости можно проконсультироваться с семейным врачом. Но не нужно сбивать невысокую температуру тела. Как таковое лечение в данном случае не потребуется.
Но есть симптомы, при которых нужно незамедлительно обратиться за помощью к врачу, так как они могут привести к ухудшению состояния человека. В данном случае речь идет о:
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- судорогах;
- потере сознания;
- рвоте;
- сыпи на теле;
- сильной боли;
- температуре свыше 38 ° C;
- спутанности речи.
В Минздраве отмечают, что эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения.