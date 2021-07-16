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Судороги и сильная боль: с какими симптомами нужно срочно идти к врачу после вакцинации от COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Судороги и сильная боль: с какими симптомами нужно срочно идти к врачу после вакцинации от COVID-19
 
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Врачи предупреждают - заниматься самолечением в данном случае опасно для жизни

После вакцинации организм человека начинает выстраивать защиту от вируса и поэтому могут появляться нетипичные реакции на препарат. Об этом сразу предупреждают все производители вакцин. Но некоторые реакции должны настораживать человека. В таком случае нужно срочно обратиться за помощью к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Министерство охраны здоровья Украины.

Следует в первую очередь выделить реакции организма человека, которые проходят сами по себе через несколько дней после вакцинации:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
  • увеличены лимфатические узлы;
  • тошнота;
  • утомляемость;
  • бессонница;
  • головокружение.

В случае необходимости можно проконсультироваться с семейным врачом. Но не нужно сбивать невысокую температуру тела. Как таковое лечение в данном случае не потребуется.

Но есть симптомы, при которых нужно незамедлительно обратиться за помощью к врачу, так как они могут привести к ухудшению состояния человека. В данном случае речь идет о:

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  • судорогах;
  • потере сознания;
  • рвоте;
  • сыпи на теле;
  • сильной боли;
  • температуре свыше 38 ° C;
  • спутанности речи.

В Минздраве отмечают, что эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения.

 
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