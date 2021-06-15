В Минздраве дали прогноз по развитию пандемии COVID-19

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В Минздраве не прогнозируют в ближайшее время всплеска пандемии COVID-19, который был весной 2020 года.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в программе «Свобода слова на ICTV» сообщил, что Минздрав сейчас не прогнозирует такого стремительного всплеска пандемии COVID-19, который наблюдался весной 2020 года. Об этом передают Экономические Новости.

Виктор Ляшко напомнил, что система здравоохранения в марте-апреле 2020 года была на грани коллапса из-за масштабной вспышки пандемии. «Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса», — сообщил глава Минздрава. Виктор Ляшко подчеркнул, что вакцинирование не влияет на распространение COVID-19, а оказывает влияние только на процесс течения болезни. Однако, в любом случае, медицинская система должна быть готова на случай наступления четвертой волны пандемии COVID-19 в Украине. И сегодня необходимо вакцинировать как можно больше людей, чтобы предотвратить значительное увеличение числа случаев коронавирусной болезни, которая прогнозируется на осенне-зимний период.

Сегодня в Украине сделано 3,9 млн прививок. За 10 дней июня было сделано 534 тыс прививок. Напомним, согласно утвержденному плану Кабмина, до конца года должно быть вакцинировано 70% взрослого населения. Минздрав планирует ко Дню независимости (24 августа) выйти на показатель в 220 тыс прививок от COVID-19 в сутки. И если не будет сбоев в поставках, то этот процесс в Украине будет организован.

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Министр здравоохранения также сообщил, что для того, чтобы сделать 10 миллионов прививок до конца летнего периода необходимо сейчас вывести систему вакцинирования на 111 тыс прививок в сутки. Исходя из того, что у нас уже к началу июня есть опоздание в вакцинации, то мы должны поставить себе ориентир в 160 тыс в сутки. Мы планируем до конца июня выйти в каждой области на 30 вакцинированных на 100 тысяч населения. «В середине июля мы выходим на 420 вакцинированных на 100 тысяч населения в сутки, а ко Дню Независимости — это должно быть 600», — сказал Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что Украине грозит четвертая волна COVID-19. Главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что уже осенью в стране ожидается новая волна заболевания.

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