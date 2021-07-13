Ученые выяснили, что прививка от гриппа защищает от тяжелых осложнений Covid-19

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Прививка от гриппа защищает от серьезных осложнений, вызванных вирусом Covid-19, утверждают ученые. Это еще одна причина сделать прививку осенью, когда грипп и Covid-19 могут нанести двойной удар.

Ученые Медицинской школы Миллера Университета Майами (США) изучили истории болезни почти 37 400 человек, лечившихся от «ковида» из Великобритании, США, Германии, Италии, Израиля и Сингапура, информируют Экономические новости.

Половина из них, из первой группы, сделали прививку от гриппа в период от двух недель до шести месяцев до постановки диагноза «ковид», в то время как люди из второй группы не были привиты от гриппа.

Вероятность того, что те, кто не сделал прививку от гриппа, попадут в отделение интенсивной терапии с диагнозом Covid, была на 20 процентов выше.

Они также на 58% чаще посещали отделение неотложной помощи, у них развивался плеврит (45%), инсульт (58%) и тромбоз ТГВ (40%).

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Однако смертность не была выше, согласно исследованию, представленному на виртуальном Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID) в этом году.

Исследователи считают, что прививка от гриппа может усилить реакцию внутреннего иммунитета человека — первичную защитную систему против вирусов.

Эти иммунные механизмы, которыми мы обладаем с рождения, не настроены на конкретную болезнь, как антитела.

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Но они служат первой возможностью для организма избавиться от вируса, прежде чем включится более специфический иммунный ответ, например, антитела.

Г-жа Сьюзан Тагиофф из Медицинской школы Миллера Университета Майами, возглавлявшая исследование, говорит, что люди могут сделать прививку от гриппа, если они не решаются сделать прививку от «ковида».

«Несмотря на это, вакцина против гриппа ни в коем случае не является заменой вакцины от «Ковид-19», и мы выступаем за то, чтобы каждый получил свою вакцину от «Ковид-19″, если у него есть такая возможность», — сказала г-жа Тагиофф.

«Постоянная популяризация вакцины против гриппа также может помочь населению планеты избежать возможной «твиндемии» — одновременной вспышки гриппа и коронавируса».

Ученые опасаются, что этой зимой будет наблюдаться волна как гриппа, так и Covid-19 — но они не могут точно сказать, насколько это будет серьезно.

Респираторные вирусы циркулируют чаще в холодные месяцы, так как все проводят больше времени в помещении.

Есть опасения, что в этом году будет тяжелый эпидемиологический сезон, потому что последние две зимы были умеренными по заболеваемости на грипп из-за введения ограничений на ковид.