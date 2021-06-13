Ляшко заявил, что в Украине могут начать вакцинировать от COVID-19 детей

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко убеждён, что возрастной ценз тех, кого будут вакцинировать от COVID-19 в Украине, будет изменён и прививать начнут также детей и подростков.

Как информируют Экономические новости, об этом глава украинского Минздрава заявил в эфире Радио НВ.

Как отмечает министр, сейчас Украина руководствуется инструкциями производителей вакцин, в которых указано, что препарат проходил испытание на людях старше 18 лет, поэтому пока нет подтверждённых клинических данных о воздействии вакцины на более молодые возрастные группы.

Вместе с тем Ляшко отметил, что уже завершились клинические испытания ряда вакцин на детях с 12 -15 лет, которые свидетельствуют об эффективности и безопасности вакцинации детей и подростков.

Как заявил глава МОЗ, пока приоритетом и главной задачей Минздрава является необходимость вакцинировать взрослое население страны, чтобы к новому осенне-зимнему сезону Украина успела получить коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции.

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По мнению Ляшко, украинцам надо уже сейчас готовиться к старту компании по вакцинации детей и подростков, поскольку это только вопрос времени.