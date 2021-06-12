Польша бесплатно вакцинирует от коронавируса украинцев на границе (ВИДЕО)

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При въезде в Польшу украинцы смогут выбрать вакцины: Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca и Moderna и пройти бесплатную вакцинацию.

Польские власти предлагают въезжающим украинцам скидку на обязательный тест за бесплатное прохождение вакцинации от COVID-19, информируют Экономические новости.

Все кто приезжает в Польшу на работу и учебу смогут бесплатно вакцинироваться, предварительно выбрав одну из вакцин, которые одобрены Европейскими Союзом, информируют Экономические новости.

Как отмечают украинские граждане, пересекающие границу с Польшей, в центрах вакцинации нет очередей, достаточное количество вакцин и персонала. Вакцинация происходит быстро.

Перед тем как пересечь границу все в обязательном порядке проходят тест на антиген, чтобы удостовериться, что человек не болен коронавирусной инфекцией.

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Тест не бесплатный, стоимость его — 960 гривен. А для тех, кто будет в последствии прививаться, стоимость теста на 100 гривен меньше.

После прохождения вакцинации, человек обязан подождать пятнадцать минут под наблюдением врача и, если нет никакой отрицательной реакции после прививки, может ехать дальше.

Следует отметить, что в Польше официально привилось порядка 60% граждан, и уже начинается вакцинация детей.