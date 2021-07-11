Ведущий исследователь китайской вакцины SinoVac умер от COVID-19

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По меньшей мере 50 индонезийских медицинских работников умерли от COVID-19 в июле

Как сообщают индонезийские СМИ, ведущий ученый, проводивший испытания китайской вакцины SinoVac в Индонезии, умер от COVID-19. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Новилия Шафри Бахтияр возглавляла десятки клинических испытаний, проводимых государственной фармацевтической компанией BioPharma, включая испытания вакцины SinoVac.

Служба новостей Kumparan сообщила, что Новилия умерла от коронавируса. Издание Sindonews процитировало представителя государственной фармацевтической компании BioFarma, заявившего, что она была похоронена в соответствии с протоколами COVID-19.

Министр государственных предприятий Эрик Тохир опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, в котором выражает скорбь о смерти ученого. Хотя он не назвал причину ее смерти, местная служба новостей сообщила, что Новилия умерла от COVID-19, передает Reuters.

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Индонезия — одна из стран, где вакцина SinoVac получила наибольшее распространение. Но случаи заболеваний и смерть медицинских работников в стране вызвали озабоченность по поводу эффективности вакцины в предотвращении госпитализаций и смертей.

Исследование, проведенное в Бразилии в начале этого года, показало, что вакцина SinoVac на 50% эффективна в предотвращении тяжелых случаев COVID-19. Отдельное исследование, проведенное в Чили, показало, что вакцина на 67% эффективна против коронавирусных инфекций, на 85% работает на предотвращение госпитализаций и на 80% — на предотвращение смертельного исхода.

Исследование, проведенное в Чили, проводилось с февраля по май, когда штаммы Alpha и Gamma распространялись по стране. В настоящее время проводится очень мало исследований эффективности вакцины SinoVac против более заразного штамма Delta, который, по данным WebMD, считается на 60% более передаваемым, чем штамм Alpha.

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В Индонезии впервые за один день было зарегистрировано 1000 новых смертей от COVID-19. Представители органов здравоохранения Индонезии также зарегистрировали 34 379 новых случаев инфицирования в последней волне, вызванной штаммом Delta.

Как передает Reuters, Австралия сообщила о своей первой в этом году смерти от коронавируса в воскресенье и о рекордных 77 новых случаях заражения вирусом в 2021 году в штате Новый Южный Уэльс, который борется со вспышкой очень заразного штамма Delta.

Премьер-министр Глэдис Береджиклян заявила, что число заболевших людей в крупнейшем городе страны Сиднее и его окрестностях, который уже находится под жесткой изоляцией, будет расти.

«Учитывая, где мы находимся, и учитывая, что изоляция должна была быть снята в пятницу, каждый может сказать, что на данном этапе это маловероятно», — сказала Бережиклян.