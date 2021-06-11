Комаровский рассказал, кому следует опасаться заражения «черной плесенью»

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Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, кто из пациентов перенёсших ковид находится в зоне повышенного риска инфицирования «чёрной плесенью».

Врач разъяснил, что представляет собой инфекция мукормикоз, которая после массового распространения в Индии стала фиксироваться у пациентов перенёсших COVID-19 по всему миру, информируют Экономические новости со ссылкой на канал Комаровского в YouTube.

Комаровский отметил, что «чёрная плесень» встречается регулярно в повседневной жизни. Это те плесневые грибы, которые образуются на продуктах питания, после того как они становятся непригодны к употреблению.

По словам педиатра, человеку с нормальным иммунитетов не стоит опасаться этого грибка, поскольку иммунная система способна быстро и эффективно остановить распространение данной инфекции.

Как отмечает Комаровский, совершенно по-другому дело обстоит у пациентов перенёсших ковид, поскольку в перечень препаратов для лечения этого заболевания входят лекарства, которые подавляют работу иммунной системы во избежание распространения, так называемого, «цитокинового шторма».

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После такого интенсивного лечения иммунная система крайне ослаблена и способна пропускать удары.

Также в зоне риска находятся люди с сахарным диабетом второго типа, люди с ожирением, пациенты с ВИЧ инфекцией и другими заболеваниями, в которых иммунная система крайне ослаблена.

Кроме того, в зоне риска находятся люди с высоким уровнем железа, дефицитом питания, а также люди принимающиеся избыточные дозы стероидов.