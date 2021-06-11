РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

11.06.2021 г.
12:24 Комаровский рассказал, кому следует опасаться заражения «черной плесенью»
10.06.2021 г.
16:18 Конец бюрократии и очередям: в Украине запустили сервис по выдаче е-больничных
13:47 В Днепре пациент со 100-процентным поражением лёгких поборол COVID-19 и готовится к выписке
11:20 Известный врач рассказал, почему "черная плесень", вызванная COVID-19, не так опасна, как о ней говорят
09.06.2021 г.
21:59 Для борьбы с COVID-19 вакцинации недостаточно: что известно
16:52 "Необходимо продлить": в Минздраве рассказали о планах по карантину
11:56 Генетический след Covid-19 указывает на искусственное происхождение этого вируса, - ученые
Все здоровье

Аналитика

06.06.2021

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
Широко распиаренный законопроект Зеленского о борьбе с олигархами оказался, мягко выражаясь, сочинением на тему, имеющую весьма далекое отношение к реальной ...
04.06.2021

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Ситуация вокруг скандального газового проекта «Северный поток-2» (СП-2) кардинально изменилась после того, как президент США Джозеф Байден признал, что ...
01.06.2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. Он считает, что ...

Последние новости

11.06.2021 г.
12:53 В сети появилось впечатляющее видео фигур высшего пилотажа лётчика ВСУ
12:32 Приватбанк пригрозил блокировать карточки. Нужно подать важный документ
12:24 Комаровский рассказал, кому следует опасаться заражения «черной плесенью»
12:10 Боевики оккупированного Донбасса не выпускают детей на учебу в Украине
12:00 В России огорчили людей, привитых «Спутником V»
11:36 Сивохо в Мариуполе представил проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины: «Для всей страны, не только для Донбасса!»
10:57 Метинвест запускает масштабный проект: инвестирует более 1 млрд долларов в производство холоднокатаного проката
10:47 Синоптик предупредил украинцев об ухудшении погоды
10:33 Американский генерал предупредил Украину о "плохом и горячем" лете из-за действий РФ в районе Черного моря
10:30 Война на Донбассе: Боевики увеличили количество обстрелов
10:28 Коронавирус отступает: В Украине занято менее 12% коек для больных COVID
10:10 Эксперт рассказал, стоит ли Украине рассчитывать на компенсации от ЕС за "Северный поток-2"
09:45 Известный пропагандист высмеял россиян за реакцию на форму Сборной Украины
09:31 Российский "Северный поток – 2" начинают заполнять газом
09:23 В Украине пересчитали пенсии. Кто получил больше?
08:55 Бывший депутат назвал ключевого партнера для Украины
08:35 Украину ждет четвертая волна коронавируса. Озвучены масштабы
08:20 РФ собирается предоставить Ирану спутник, который сможет отслеживать потенциальные военные цели
00:16 Эксперт назвал главные выгоды для Украины в случае запуска "Nord Stream–2"
10.06.2021 г.
23:39 У сотрудницы института биотехнологий дома в холодильнике наши пробирки с опасным штаммом вируса
23:37 "Предупреждение для России": Байден прокомментировал свой приезд в Европу
23:29 "Мобилизация всех граждан": в Украине сделали важный шаг для противостояния агрессору
23:28 Почти 70% украинцев считают, что обещание Зеленского покончить с «эпохой бедности» полностью провалено
23:20 Новый стиль для Киевской школы экономики
23:19 На Банковой не могут найти достойных кандидатов на замену Кличко
23:02 «Северный поток-2» - это ловушка для России, которая грамотно расставленна США
21:59 Прощай армянский "коньяк": Армения готовит серьезные изменения в алкогольной промышленности
21:48 Украинские институты вошли в рейтинг лучших университетов мира
21:35 В Украине выросла инфляция, - НБУ
21:08 Над Европой нависла новая угроза: подробности
20:27 В Украине взлетят тарифы на коммуналку, - эксперт
19:49 Норковые шубы уходят в прошлое: первая страна запретила торговлю натуральным мехом
19:35 Первая страна ЕС признала украинские свидетельства о вакцинации
18:29 "Гибридные угрозы растут": Европарламент принял важную резолюцию
17:58 В Кабмине сообщили, как вырастут цены в ближайшие три года
17:27 В Иране нашли древний храм (ФОТО)
17:12 Первое легальное казино Украины "Billionare" поделилось итогами работы
17:01 Фото дня: Австралию засыпало снегом
16:48 Коровий навоз и майнинг криптовалюты: в Британии фермер удивил оригинально идеей
16:18 Конец бюрократии и очередям: в Украине запустили сервис по выдаче е-больничных
14:16 Курьез: В Китае фотограф добежал до финиша на стометровке быстрее спортсменов (ВИДЕО)
13:47 В Днепре пациент со 100-процентным поражением лёгких поборол COVID-19 и готовится к выписке
13:29 Шарий утверждает, что Портнов хочет украсть у него партию
13:13 России придется уйти с Донбасса, вернуть Крым и выплатить репарации Украине
13:00 Россия становится послушной, когда в ответ на ее действия следует жесткая реакция, - Кулеба (ВИДЕО)
11:40 Стало известно, как украинцы будут отдыхать в июне: список выходных
11:38 Затопленные улицы и "размытая" набережная: что происходит в Харькове, Днепре и Запорожье после сильных дождей. ФОТО. ВИДЕО
11:20 Известный врач рассказал, почему "черная плесень", вызванная COVID-19, не так опасна, как о ней говорят
11:00 Строительство аэропорта в Днепре: почему процесс идет такими медленными темпами
10:30 В Украине изменят правила льготного проезда в общественном транспорте
10:10 Из-за обрушения здания в Мумбаи погибло 11 человек (ВИДЕО)
09:04 Пострадавшую в пожаре французскую атомную подлодку Perle соединят с другой подлодкой
08:40 На аукционе собираются продать автомобиль принцессы Дианы, который был подарком от принца Чарльза
08:20 Определен самый лучший в мире город для жизни
08:00 В одной из столичных многоэтажек оборвался лифт: погиб мужчина
07:15 США построят крупный боевой корабль нового поколения, который станет основой их военно-морского флота
06:30 Резкое похудение Ким Чен Ына вызвало волну слухов о его здоровье
09.06.2021 г.
23:00 Нардепам-миллионерам от «Слуги народа» государство оплачивает аренду жилья
22:45 Британка установила рекорд, пешком преодолев 8000 км за три года
22:36 В новом отопительном сезоне вода, тепло и электроэнергия станут для украинцев "золотыми"
22:12 "Храм оленя": Сын Януковича открыл в России ночной клуб на базе завода ракетных двигателей (ВИДЕО)
21:59 Для борьбы с COVID-19 вакцинации недостаточно: что известно
21:57 Ученым удалось оживить животное, которое 24 000 лет провело в вечной мерзлоте
21:47 ВСУ провели мощные учения на границе с Крымом (ВИДЕО)
21:20 Экспорт в ЕС вырос более чем на треть, - Шмыгаль
20:58 В Киеве на мосту спасли сразу двух самоубийц (ВИДЕО)
20:41 Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть усилено, - Джапарова
20:29 Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов
19:58 Марсианский вертолет NASA совершил новый полет (ФОТО)
19:47 В киевском Гидропарке под мостом нашли мину
19:24 National Geographic признал существование пятого океана: подробности
18:58 Огненное кольцо: где и когда смотреть уникальное солнечное затмение
18:48 "Зависимость от военной техники РФ устраняется": Словакия приобретает у США вертолеты Sikorsky UH-60
18:25 Против "паспортов вакцинации": в Чехии проходит массовый протест
17:43 "Вступление в ЕС и НАТО": в Украине одобрили стратегию внешней политики
16:52 "Необходимо продлить": в Минздраве рассказали о планах по карантину
16:39 В Киеве лоб в лоб столкнулись автобусы: есть пострадавшие. ФОТО
16:37 Металлургия скоро будет цифровой - Юрий Рыженков о планах группы Метинвест
16:28 "Не останемся в стороне": Кабмин одобрил выделение $6 млн на погашение долга другой страны перед МВФ
16:01 "Без очередей": в Киеве запустили онлайн-запись на вакцинацию против COVID-19
14:20 На Украину обрушились грозы: видео последствий непогоды
14:00 В столице Украины засветился эксклюзивный суперкар (ФОТО)
13:41 Стреляли из автомата с улицы: в Житомирской области напали на семью. ВИДЕО
13:40 В ЮАР женщина установила рекорд, родив сразу 10 детей
13:33 В Украине временно остановили выдачу "прав" и регистрацию транспорта
13:24 Первая в мире страна легализовала биткойны как платежное средство
Все новости »

Комаровский рассказал, кому следует опасаться заражения «черной плесенью»

Главная » Последние новости » Здоровье » Комаровский рассказал, кому следует опасаться заражения «черной плесенью»
 
Печать Отправить на почту

 

 

Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, кто из пациентов перенёсших ковид находится в зоне повышенного риска инфицирования «чёрной плесенью».

Врач разъяснил, что представляет собой инфекция мукормикоз, которая после массового распространения в Индии стала фиксироваться у пациентов перенёсших COVID-19 по всему миру, информируют Экономические новости со ссылкой на канал Комаровского в YouTube.

Комаровский отметил, что «чёрная плесень» встречается регулярно в повседневной жизни. Это те плесневые грибы, которые образуются на продуктах питания, после того как они становятся непригодны к употреблению.

По словам педиатра, человеку с нормальным иммунитетов не стоит опасаться этого грибка, поскольку иммунная система способна быстро и эффективно остановить распространение данной инфекции.

Как отмечает Комаровский, совершенно по-другому дело обстоит у пациентов перенёсших ковид, поскольку в перечень препаратов для лечения этого заболевания входят лекарства, которые подавляют работу иммунной системы во избежание распространения, так называемого, «цитокинового шторма».

Читайте: Комаровский рассказал о реальных шансах подхватить коронавирус на улице

После такого интенсивного лечения иммунная система крайне ослаблена и способна пропускать удары.

Также в зоне риска находятся люди с сахарным диабетом второго типа, люди с ожирением, пациенты с ВИЧ инфекцией и другими заболеваниями, в которых иммунная система крайне ослаблена.

Кроме того, в зоне риска находятся люди с высоким уровнем железа, дефицитом питания, а также люди принимающиеся избыточные дозы стероидов.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 38

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития
Урезание субсидий: кто лишится права помощи от государства
Рынок газа в действии: что означает отмена фиксированных цен для коммунальщиков
Отмена ПСО по газу для тепловиков приведет к коллапсу ЖКХ
Экономический прорыв: Использует ли Украина высокие мировые цены на сырье для реиндустриализации
Все статьи




Армия

Зенитно-ракетный комплекс 9К35М "Стрела-10М"
Бронеавтомобиль Grizzly GFF4 (Германия)
Баллистическая ракета М51 (Франция)
Танк Type 74 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Каменских
Настя
Лагард

Кристин
Насиров
Роман
Adelon
AG
(Аделон
АГ)
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Паспорта-книжечки вскоре заменят на ID-карты: чем это обернется для украинцев (13023)

"Мы с Мухтаром на границе»: лучшие фотожабы недели (9701)

Дональд Трамп стал объектом шуток из-за своего внешнего вида на съезде республиканцев (7741)








Экономические новости youtube



Земля





bigmir)net TOP 100

 