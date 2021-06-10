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Конец бюрократии и очередям: в Украине запустили сервис по выдаче е-больничных

Главная » Последние новости » Здоровье » Конец бюрократии и очередям: в Украине запустили сервис по выдаче е-больничных
 
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В Украине запустили электронный сервис по выдаче е-больничных.

Министерство цифровой трансформации вместе с Минздравом, Минсоцполитики, Пенсионным фондом, Национальной службой здоровья и Фондом социального страхования запустили сервис по выдаче электронных больничных, сообщается на сайте Минцифры. Об этом информируют Экономические Новости.

Сообщается, что больничные являются одной из самых популярных услуг. Ежегодно их выдают около 5,5 млн шт, а выплаты по больничным листам достигают 18 млрд гривен. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что введение е-больничных является важным шагом в борьбе с бюрократией и коррупцией, а запуск сервиса позволит облегчить жизнь врачей и пациентов.

Конец бюрократии и очередям: в Украине запустили сервис по выдаче е-больничных

«Запуск электронных больничных — важный шаг для введения режима «без бумаги» в медицинской и социальной сферах. Это — сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря электронным больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства», — сказал Михаил Федоров.

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Конец бюрократии и очередям: в Украине запустили сервис по выдаче е-больничных

Теперь получить больничный стало значительно проще. Процедура состоит из следующих этапов:
1. Пациент приходит к врачу на осмотр;
2. Врач формирует электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его КЭПом;
3. Пациент получает уведомление от E-health. А уже оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда;
4. В ПФУ формируется электронный листок нетрудоспособности — это именно тот документ, по которому начисляются выплаты, после чего лицу, обратившемуся за больничным, приходит сообщение на телефон.

Конец бюрократии и очередям: в Украине запустили сервис по выдаче е-больничных

«Введенные изменения заработают постепенно. Для этого нужны время, обучение и разъяснение для медицинских работников и всех, кто связан с этим процессом. Но хочу заверить, что мы со своей стороны готовы поддерживать и дополнительно объяснять при необходимости. Ведь мы идем к тому, чтобы сделать процесс получения больничного максимально удобным и прозрачным», — отметил Виктор Ляшко.

Необходимо отметить, что Пенсионный фонд получает исключительно ту информацию, которая необходима для начисления выплат, а именно информацию о причине нетрудоспособности, периоде больничного и враче, который его выписал. Ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз, а каждый документ будет размещен на сайте Пенсионного фонда под специальным номером.

Конец бюрократии и очередям: в Украине запустили сервис по выдаче е-больничных

«Е-больничный — это новый прогрессивный кейс для Украины, который благодаря нашим общим усилиям сегодня стартовал. Внедрение электронного больничного позволит работодателю и Фонду видеть в первый день, что застрахованное лицо заболело и в какой больнице или какой семейный врач сформировал медицинское заключение о болезни этого лица. В результате мы получили систему, позволяющую эффективно применять рискоориентированные подходы к проверке листков нетрудоспособности и проведению страховых выплат, упростить процедуру», — сообщил первый заместитель Министра социальной политики Евгений Котик.

Сообщается, что с июня по август будет действовать переходная модель запуска е-больничных. Медицинские учреждения будут постепенно переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. А с 1 сентября 2021 года все медучреждения уже должны в обязательном порядке формировать их в электронном виде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине временно остановили выдачу «прав» и регистрацию транспорта. Причиной стал дефицит бланков. «В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения», – сказано в сообщении ГСЦ МВД.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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