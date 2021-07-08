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Китай представил на выставке новые сухопутные, морские и воздушные боевые роботы (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай представил на выставке новые сухопутные, морские и воздушные боевые роботы (ФОТО)
 
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На выставке, которая открылась в Пекине в понедельник, Китай продемонстрировал свои новейшие передовые боевые роботы на суше, на море и в воздухе.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Global Times.

Одним из представленных роботов стал наземный беспилотник (UGV) Pathbreaker. Разработанный Beijing North Vehicle Group Corporation при государственной корпорации China North Industries Group Corporation, UGV весит 1,2 тонны, развивает максимальную скорость 30 км/ч и оснащен системой вооруженной разведки. Еще он может проводить огневой штурм, патрулирование, поиск и уничтожение противника, а также наведение удара в сложной местности при высокой мобильности. Он может управляться дистанционно или автоматически следовать за боевым составом и самостоятельно обходить препятствия.

Китай представил на выставке новые сухопутные, морские и воздушные боевые роботы (ФОТО)

Подводный робот Robo-Shark @GT

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Robo-Shark, подводный робот, похожий на маленькую акулу, был представлен разработчиком из Пекина Boya Gongdao Robot Technology. Он отличается низким уровнем шума, длительным сроком службы, высокой скоростью и высокой гибкостью. Источником энергии Robo-Shark, заменяющим традиционный пропеллер, является бионический хвостовой стабилизатор, обеспечивающий максимальную скорость в шесть узлов. Данный робот может выполнять подводную разведку с близкого расстояния, поисково-спасательные операции, наблюдение за полем боя, противолодочные, гидрологические исследования, ретрансляцию связи и подводное слежение.

Китай представил на выставке новые сухопутные, морские и воздушные боевые роботы (ФОТО)

На выставке Beijing Expo @GT продемонстрировали различные типы дронов

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Компания Beijing Aerospace Zhongfei Technology привезла на выставку различные беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотные летательные аппараты-мишени, которые используются не только на учениях, но и в реальных боях в качестве приманок, а также беспилотные летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой для разведывательных и патрульных миссий. Также были представлены цифровые системы управления боевыми частями.
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