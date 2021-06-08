«Конык» и «Волык»: Украинцам показали первые отечественные электромобили (ФОТОрепортаж)

Главная » Последние новости » Новости технологий » «Конык» и «Волык»: Украинцам показали первые отечественные электромобили (ФОТОрепортаж) «Конык» и «Волык»: Украинцам показали первые отечественные электромобили (ФОТОрепортаж)

Закрыть Отправить

В рамках автомобильной выставки Автотехсервис отечественному автомобильному рынку были представлены две модели украинских электромобилей: «Konyk» и «Voluk».

Производителем первых в стране электрокаров стала украинская компания «Электропрайд», передают Экономические новости.

Объединяет эти две модели компактность и небольшая грузоподъёмность.

Как сообщает производитель, грузоподъёмность автокара «Konyk» составляет 250 кг, а максимальная скорость, которую «Конык» способен развивать, составляет не более 60 км/час.

Читайте: США и Германия обсуждают компенсацию Украине из-за Северного потока-2

Запас батареи позволяет преодолевать расстояние от 100 до 350 км.

Зарядка батареи потребует от автолюбителя терпения, поскольку может занимать до 12 часов.

Стоимость «Коныка» — порядка 224 тыс. гривен.

Электрокар «Волык» немного отличается от своего собрата прежде всего грузоподъемностью, которая составляет уже 1 500 кг, а также увеличивается расстояние, которое автомобиль может преодолевать. Так, в отличие от «Волыка», «Конык» может преодолевать расстояние до 500 км.

Вот как украинские пользователи сети прокомментировали первые электромобили отечественного производства: