Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-225 «Мрія» показал кадры взлета. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Новости технологий » Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-225 "Мрія" показал кадры взлета. ВИДЕО Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-225 "Мрія" показал кадры взлета. ВИДЕО

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Кадры взлета судна были сняты с помощью квадрокоптера.

Самолет АН-225 «Мрія» украинского производства является самым большим и мощнейшим транспортным средством. Он может перевозить на своем борту до 250 тонн груза. Самолет был создан на государственном предприятии Антонов в 1980-х годах. Командир экипажа Дмитрий Антонов решил поделиться удивительными кадрами, которые были сделаны внутри самолета. Также он показал момент взлета самого большого самолета в мире. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на YouTube-канал Антонова.

Во время съёмки самолет направлялся в немецкий город Лейпциг из аэропорта в Гостомеле Киевской области. Как рассказал командир самолета, на борту находились шины для самолетов. Снятые кадры получились действительно впечатляющими.

Напомним, только размах крыльев АН-225 «Мрія» 88 метров, а высота лайнера — 18 метров. Вес самолета без груза составляет 250 тонн. В то же время, если груз на борту присутствует, вес самолета может достигать около 640 тонн. Скорость полета 850 км/ч.

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