Украинские беспилотники будут оснащены высокоточными ракетами (ФОТО и ВИДЕО)

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Беспилотник-вертолет украинского производства будет оснащен телекамерой с дальномером, лазерным и тепловизионным каналами, а также системой лазерного наведения.

Обнародованы детали беспилотного вертолета, который разрабатывается украинской компанией «Рамзай», информируют Экономические новости.

Дрон может поднять в воздух 200 кг, из которых 100 кг отведены под высокоточный ракетный комплекс.

Прицельный комплекс ПрК-Р21 представляет собой уменьшенную версию ударного вертолетного комплекса и отвечает за наведение ракеты.

Кроме того, дрон оснащен автопилотом уникальной конструкции, комплексом управления вооружением, 3-мя телекамерами с лазерным и тепловизионными каналами, а также дальномером, который будет осуществлять мониторинг окружающей обстановки.

Все это даст возможность направлять ракеты по лазерной «указке». Предполагается два варианта таких указателей.

Базисная версия беспилотника будет осуществлять подсветку хвостовой части ракеты, а другой вариант будет подсвечивать саму цель для ракеты. Схожая система целеуказания предусмотрена на турецких беспилотниках Bayraktar TB2, которые используют бомбы Roketsan MAM-C MAM-L.

«Сейчас мы уже можем применять имеющееся ракетное оружие с лазерными головками наведения натовского типа. В наши планы входит создать такие же максимально недорогих управляемых боеприпасов ракетного типа, — сообщил руководитель Ramzai Юрий Полевой.

В мае нынешнего года было обнародовано фото первого ударного беспилотного вертолета Ramzai.

Антонов также осуществляет разработку конкурента турецкому дрону Горлица-2.