Украина может наладить собственное производство COVID-вакцин

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Игорь Кузин сообщил, что Украина может наладить собственное производство вакцин от COVID-19.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью tsn.ua сообщил, что в Украине планируется наладить собственное производство вакцин от COVID-19. Об этом передают Экономические Новости.

Игорь Кузин сказал, что на сегодня уже есть определенные договоренности о начале производства нескольких типов вакцин. Однако на запуск производства может уйти около года. Главный санврач также отметил, что со стороны иностранных партнеров есть заинтересованность организовать производство в Украине. Сейчас Минздрав ожидает информацию о фактической локализации.

По словам Игоря Кузина, наиболее быстрым вариантом запуска производства вакцины является локализация инактивированных вакцин, таких как Comirnaty (Pfizer) или CoronaVac (Sinovac Biotech) из-за простоты технологического цикла.

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Сообщается, что до конца года Минздрав будем иметь шорт-лист фармкомпаний, готовых к локализации иностранных производственных мощностей или перестройки собственных технологических линий для запуска производства вакцин.

Главный санврач сказал, что единственной проблемой запуска производства в Украине COVID-вакцин является необходимость преквалификации ВОЗ. Напомним, преквалификация является услугой ВОЗ, которая осуществляется для оценки безопасности и качества продукции. При производстве COVID-вакцины преквалификация будет осуществляться не только относительно вакцины, но и площадки, на которой она будет производиться. А сегодня у украинских фармпроизводителей, ранее не работавших на экспорт, нет такой преквалификации.

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Игорь Кузин отметил, что те украинские компании, которые приняли решение о запуске производства COVID-вакцины, работают совместно с ВОЗ над решением задачи максимально быстрой преквалификации.