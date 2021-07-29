Украинский производитель ракет получил контракт на 200 млн долларов на производство ракет средней дальности

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Киевская ракетостроительная холдинговая компания "Артем" заявляет, что получила от неназванного заказчика контракт на производство ракет класса "воздух-воздух" средней дальности Р-27 на сумму $200 млн.

Директор «Артема» Владимир Зимин сообщил в заявлении, что «компания получила авансовый платеж и приступила к выполнению крупнейшего за последние 10-15 лет контракта на поставку ракет Р-27 на сумму более 200 миллионов долларов», информируют Экономические новости.

Неназванный азиатский заказчик, предположительно Индия или Индонезия, заключил контракт с Артемом на поставку партии ракет средней дальности, предназначенных для перехвата и уничтожения вражеских пилотируемых самолетов, беспилотных целей и крылатых ракет в боевых действиях на дальних и ближних дистанциях.

Р-27 (по классификации НАТО AA-10 Alamo) — это семейство ракет класса «воздух-воздух», изначально разработанное российским конструкторским бюро «Вымпел» и созданное совместно российской фирмы «Вымпел» и украинской «Артем».

Она предназначена для установки на истребители четвертого поколения, такие как МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 и Су-35.

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Проектирование Р-27 было начато в апреле 1962 года, а реальное производство началось в 1986 году. В настоящее время ракета состоит на вооружении более чем 25 стран мира.