Украинская компания Archer разработала новый прицел наводчика для танков Т-64

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Украинская компания "Арчер" разработала улучшенную версию компактного прицела наводчика для базового танка.

Как отметили в компании, она разработала мультисенсорную электрооптическую систему прицела, оснащенную охлаждаемым детектором, информируют Экономические новости.

Использование новой современной технологии позволяет предложить гораздо более высокие характеристики в более компактном решении, чем неохлаждаемые системы для применения на дальних дистанциях.

Компактный и легкий, прицел наводчика обеспечивает дневное и ночное наблюдение за обстановкой, целеуказание и высокоэффективное поражение бронетехники на расстоянии более 3,5 км.

Прицел Archer обеспечивает наводчикам увеличенную дальность видимости для идентификации и захвата целей, а также более четкий обзор в условиях ограниченной видимости.

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На сегодняшний день компания Archer успешно завершила контрольные испытания улучшенного прицела наводчика для танка Т-64 и ожидает контракт на поставку для Вооруженных сил Украины.

Archer — ведущая украинская компания, поставляющая инновационные системы и приборы ИК-видения.