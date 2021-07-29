Украинская компания Archer разработала новый прицел наводчика для танков Т-64
Украинская компания "Арчер" разработала улучшенную версию компактного прицела наводчика для базового танка.
Как отметили в компании, она разработала мультисенсорную электрооптическую систему прицела, оснащенную охлаждаемым детектором, информируют Экономические новости.
Использование новой современной технологии позволяет предложить гораздо более высокие характеристики в более компактном решении, чем неохлаждаемые системы для применения на дальних дистанциях.
Компактный и легкий, прицел наводчика обеспечивает дневное и ночное наблюдение за обстановкой, целеуказание и высокоэффективное поражение бронетехники на расстоянии более 3,5 км.
Прицел Archer обеспечивает наводчикам увеличенную дальность видимости для идентификации и захвата целей, а также более четкий обзор в условиях ограниченной видимости.
Читайте: Спецназовцы США получат новые "умные" прицелы
На сегодняшний день компания Archer успешно завершила контрольные испытания улучшенного прицела наводчика для танка Т-64 и ожидает контракт на поставку для Вооруженных сил Украины.
Archer — ведущая украинская компания, поставляющая инновационные системы и приборы ИК-видения.