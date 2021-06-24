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Tesla представила пятый по мощности компьютер в мире для обучения ИИ в нейронных сетях

Главная » Последние новости » Новости технологий » Tesla представила пятый по мощности компьютер в мире для обучения ИИ в нейронных сетях
 
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Компания Tesla запустила пятый по мощности компьютер в мире, отвечающий за обучение искусственного интеллекта в нейронных сетях, в преддверии ожидаемого дебюта суперкомпьютера Dojo.

Похоже, что у Tesla нет недостатка в новых функциях, которые можно было бы раскрыть своим последователям. Пока публика терпеливо ожидает запуска суперкомпьютера Dojo, компания неожиданно представила еще один технологический прорыв. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Компания запустила суперкомпьютер для обучения нейронных сетей, питающих автопилот Tesla. По сообщению Electrek, он также предназначен для обучения будущего самостоятельного искусственного интеллекта.

Во время презентации на конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов в субботу Андрей Карпати, глава Tesla по искусственному интеллекту, представил новейший суперкомпьютер компании.

Карпати изложил характеристики суперкомпьютера, которые Electrek описал как довольно безумные. Эти характеристики помещают устройство на пятую строчку среди самых мощных компьютеров в мире.

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Это позволяет автопроизводителям использовать высококачественные оптические камеры вместо лидарных датчиков и радаров.

Запуск нового суперкомпьютера стал неожиданностью для публики, поскольку последователи ожидают запуска Dojo в этом году. Илон Маск ранее намекнул, что Tesla работает над проектом Dojo, который предполагает стать одним из самых мощных компьютеров в мире.

Хотя Карпати не стал больше обсуждать проект Dojo, демонстрируя недавно выпущенный суперкомпьютер Tesla, он заверил аудиторию, что предстоящий проект компании будет лучше. Также он сказал, что у Dojo будет лучшая оптимизация для обучения нейронной сети.

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