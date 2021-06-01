Китай представил новую самоходную артиллерийскую установку (ВИДЕО)

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Китай представил новый тип самоходной восьмиколесной 35-миллиметровой артиллерийской установки, оснащенной двумя ракетами класса "поверхность-воздух".

Мобильная восьмиколесная артиллерийская установка оснащена усовершенствованными радиолокационными системами и системами управления огнем и может выступать в качестве автономной боевой единицы. Как сообщило на прошлой неделе Центральное телевидение Китая (CCTV), она может сопровождать механизированные войска для прикрытия противовоздушной обороны, что делает ее отличным выбором для средней общевойсковой бригады в полевых задачах ПВО, а также в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Об этом информируют Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

«Мы интегрировали в систему функции обнаружения, отслеживания и нанесения ударов, и она может выполнять все эти задачи во время движения», — сказал ведущий конструктор орудия из государственной корпорации China South Industries Group Corporation.

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В этой установке используется одноствольное орудие калибра 35 миллиметров с такими же боевыми возможностями, что и у его двухствольных предшественников, поскольку в нем находится совершенно новый поворотный автомат заряжания, который значительно увеличивает его скорострельность.

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С правой стороны башни рядом с орудием установлен комплект из двух ракет ПВО.