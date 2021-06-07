Форма сборной Украины напоминает миру о том, что русские – воры, а Крым – это Украина, — Фурса

Главная » Последние новости » Новости спорта » Форма сборной Украины напоминает миру о том, что русские – воры, а Крым – это Украина, - Фурса Форма сборной Украины напоминает миру о том, что русские – воры, а Крым – это Украина, - Фурса

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В Украине резко ответили на абсурдные требования россиян на Евро-2020.

Новый скандал разгорелся вокруг сборной Украины, которая будет выступать на чемпионате Евро-2020 по футболу в новой форме, на которой изображен силуэт Украины вместе с оккупированным Россией Крымом, а также надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Как отмечает финансовый аналитик Сергей Фурса, «в Москве стоит рев на болотах. Там так горит и пылает, что создается впечатление, что Наполеон снова стоит у города с непобедимой армией. Почему? Что же могло случиться? Футбол. Просто футбол, который, конечно же, вне политики. А именно – форма сборной Украины по футболу, где на лицевой стороне изображена карта Украины. Неброско так. Неявно. И конечно же карта Украины изображена согласно нормам международного права — с Крымом».

Россия тут же резко отреагировала на подобный факт, публично обратившись к руководству УЕФА с требованием запретить украинцам выходить на поле в таком виде.

Более того, Дмитрий Свищев депутат Госдумы России, был крайне возмущён и заявил, что подобную инициативу украинцев УЕФА надо пресечь на корню, поскольку Украина с помощью новой формы выражает свою политическую позицию, которая прямо противоположна позиции России. Он назвал новую форму Украины — политической провокацией.

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В украинской ассоциации футбола убеждены, что форма, на которой изображена карта Украины с Донбассом и Крымом, поможет нашей сборной побеждать и будет вдохновлять украинских футболистов на новые победы.

Сергей Фурса также считает, что сама Россия понимает, что Крым — это Украины, а подобная бурная реакция лишний раз это наглядно демонстрирует.

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«Вот русских цепляет карта Украины с Крымом. Потому что несмотря на браваду и лозунги они все понимают. И ничего не могут поделать. Понимают, что для всего мира Крым — это Украина. Что Крым – это Украина по международному праву. И что украденное рано или поздно придется вернуть. И это их бесит», — подчеркнул Фурса.

Вместе с тем УЕФА окончательно одобрил форму сборной Украины по футболу для выступления на чемпионате Европы 2020. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Как отметили в футбольном Союзе, форма сборной Украины, а также и всех других команд на чемпионате Европы «одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки».