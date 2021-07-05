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Английская пресса раскритиковала «странный поступок» Ярмоленко в матче Евро-2020 (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости спорта » Английская пресса раскритиковала "странный поступок" Ярмоленко в матче Евро-2020 (ВИДЕО)
 
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Инцидент произошел с английским игроком Гарри Магуйаром, который в начале второго тайма забил гол в ворота украинцев

В Англии СМИ «разнесли» поступок капитана украинской сборной. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на сайт Апостроф.

В английской прессе обратили внимание на то, что в конце первого тайма Андрей Ярмоленко совершил «странный поступок». Так, во время матча 1/4 финала на чемпионате Европы центральный защитник сборной Англии Харри Магуайр столкнулся с украинским нападающим Романом Яремчуком, после чего англичанин упал на газон. Украинский нападающий решил подать руку Магуайру, чтобы тот встал на ноги, но капитан сборной Украины не дал этого сделать, агрессивно оттолкнув Яремчука. После этого Ярмоленко обернулся и выкрикнул английскому игроку что-то резкое. Пресса Англии посчитала это «странным» и обрушилась с критикой на капитана нашей сборной.

Отметим, что после этого, в начале второго тайма центральный защитник сборной Англии забил гол в ворота украинской сборной, ещё больше отдалив наших игроков от победы.

Отметим, что перед игрой Харри Магуайр очень хорошо отозвался о нашей сборной и назвал Андрея Ярмоленко опасным игроком. Украинских футболистов он считал хорошей командой с хорошей структурой.

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Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
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Владимир Копяк
Владимир Копяк
3 минут назад

Быдло всегда и везде останется быдлом. Мне лично стыдно за такого представителя нашей страны…

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