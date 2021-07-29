Олимпиада-2020: почему букеты медалистов имеют огромное значение для Японии

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Конечно, олимпийская медаль имеет значение. Но букет цветов, который вручают каждому медалисту на Олимпийских играх в Токио, имеет более глубокое значение.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на apnews.

Подсолнухи и все другие цветы в букете были выращены в трех северо-восточных префектурах Японии, которые были разрушены землетрясением 2011 года, цунами и последующим расплавлением трех ядерных реакторов.

(AP Photo / Даррон Каммингс)

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Около 18 тысяч человек погибли в результате катастрофы, обрушившейся на префектуры Иватэ, Фукусима и Мияги. Восстановление продолжается до сих пор с того дня — 11 марта 2011 года.

Организаторы надеялись, что Олимпийские игры будут способствовать развитию этого района. Но пандемия во многом изменила это и вместо этого сосредоточила внимание на переносе или отмене Игр во время глобального кризиса в области здравоохранения. Более того, некоторые жители этого района жаловались, что проведение Олимпиады отвлекало время и ресурсы от восстановления.

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(AP Photo / Даррон Каммингс)

В Фукусиме была создана некоммерческая организация по выращиванию цветов в надежде поднять настроение местности. Многие цветы были выращены на очищенных сельскохозяйственных землях, которые были заброшены, когда в этом районе резко упали продажи фруктов и овощей.

В Мияги родители, потерявшие детей в результате стихийного бедствия, посадили подсолнухи на холме, где их дети искали убежище от цунами.

Иватэ известен тем, что выращивает горечавки — цветы того же оттенка, что и олимпийские и паралимпийские эмблемы.

5000 букетов были подготовлены Советом цветов Японии для Олимпийских и Паралимпийских игр, которые начнутся 24 августа.